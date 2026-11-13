Angola: João Lourenço met en avant les atouts du CITAV

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a estimé, vendredi, que le Centre industriel des technologies avancées (CITAV) constitue un dispositif stratégique pour préparer les jeunes aux exigences du marché de l'emploi et répondre aux besoins en compétences techniques de l'industrie nationale.

S'exprimant devant la presse à l'issue de l'inauguration et de la visite guidée des installations du centre, le Chef de l'État a pu apprécier les capacités techniques et technologiques dont dispose cette infrastructure dans les domaines de la formation professionnelle, de l'innovation ainsi que de la fabrication de pièces et de composants destinés à différents secteurs industriels.

João Lourenço s'est félicité de voir cette infrastructure réunir deux dimensions essentielles au développement économique, à savoir la préparation des jeunes aux exigences du marché de l'emploi et la conception de solutions adaptées aux besoins des entreprises et des unités industrielles.

À cette occasion, il a expliqué que l'industrialisation du pays nécessitait des ressources humaines qualifiées, dotées d'une formation appropriée et capables de transformer les matières premières nationales, contribuant ainsi à l'accroissement de la production locale.

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Selon le Président de la République, le CITAV permettra également aux industries nationales de trouver des solutions à leurs difficultés techniques, notamment en cas de panne ou lorsqu'il s'avère nécessaire de remplacer certains composants, des situations qui imposent souvent le recours à l'importation de pièces et mobilisent d'importantes ressources en devises.

Avec la mise en service de cette infrastructure, a-t-il ajouté, une partie de ces besoins pourra désormais être satisfaite localement, grâce aux compétences techniques des jeunes formés au sein du centre. Cette capacité devrait ainsi contribuer à réduire les délais d'attente et la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers.

Le Chef de l'État a également salué le potentiel des jeunes talents angolais, évoquant notamment le parcours de deux frères jumeaux âgés de seulement 17 ans, qui s'intéressent au fonctionnement des drones depuis l'âge de moins de dix ans et qui se consacrent aujourd'hui à la fabrication de ces appareils.

Pour João Lourenço, le pays compte de nombreux jeunes dotés de capacités similaires, dont le potentiel mérite d'être identifié, valorisé et mis au service du développement national.

Interrogé sur les perspectives d'insertion professionnelle des plus de mille jeunes que le centre devrait former chaque année, le Président de la République a affirmé que l'Exécutif poursuivait une politique d'encouragement à l'investissement privé, accordant une attention particulière au secteur industriel.

Il a indiqué que les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement avaient contribué à instaurer un environnement propice à l'initiative privée, favorisant ainsi le développement progressif des capacités industrielles du pays et, par conséquent, la création de nouveaux emplois.

Outre l'industrie, João Lourenço a cité l'agriculture, la pêche et le secteur minier parmi les domaines présentant un fort potentiel de création d'opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse.

Au cours de cet échange avec les journalistes, le Chef de l'État a également confirmé que la rencontre élargie avec les jeunes Angolais, annoncée en octobre dernier, se tiendrait au cours du mois de décembre, avant les célébrations de Noël.

Cette initiative devrait offrir un cadre de dialogue direct avec les jeunes issus des différentes régions du pays, dans le cadre des échanges consacrés aux priorités nationales et aux perspectives de développement de l'Angola.

Implanté dans la Zone économique spéciale Luanda-Bengo, dans la province d'Icolo e Bengo, le Centre industriel de technologie avancée (CITAV) dispose d'une capacité de formation de plus de 1.200 jeunes par an, dans diverses spécialités techniques et technologiques.