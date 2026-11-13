Angola: Le Président de la République inaugure un centre technologique dédié à la formation des jeunes

Calumbo — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré vendredi, dans la zone économique spéciale de Luanda-Bengo, province d'Icolo e Bengo, le Centre industriel de technologie de pointe (CITAV), une infrastructure publique capable de former chaque année plus de 1.200 jeunes dans différentes spécialités techniques et technologiques.

Le complexe dispose de 17 laboratoires, 13 ateliers et plus de 6.000 équipements divers.

À cette occasion, le Chef de l'État a procédé au dévoilement de la plaque commémorative marquant l'inauguration de l'infrastructure, avant d'effectuer une visite guidée des principaux espaces opérationnels, au cours de laquelle il a pu prendre connaissance des équipements ainsi que des capacités techniques et des dispositifs de formation mis à disposition.

La cérémonie, à laquelle ont assisté des membres du Gouvernement et des invités, a marqué la mise en service d'une infrastructure conçue pour renforcer la qualification des cadres nationaux, soutenir le développement industriel et adapter la formation technique et professionnelle aux besoins concrets des entreprises.

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Implanté le long de l'axe routier de Catete, au sein de la Zone économique spéciale Luanda-Bengo, le CITAV est le fruit de la coopération entre les Gouvernements angolais et sud-coréen, dans le cadre des efforts visant à favoriser le transfert de connaissances et de technologies, ainsi que le renforcement des compétences techniques nationales.

L'établissement s'articule autour de six départements techniques, couvrant les domaines de l'électricité, des installations industrielles, de la mécanique automobile, des engins et équipements mécaniques, du froid et de la climatisation, ainsi que des technologies de l'information et de la communication (TIC).

À travers ces différents domaines, le centre entend développer une offre de formation spécialisée dans les secteurs de l'automatisation, du diagnostic, de la maintenance industrielle, des technologies numériques, ainsi que dans d'autres compétences répondant aux besoins du secteur productif.

Au-delà de sa vocation formative, le CITAV a été conçu pour servir de plateforme d'appui technique à l'industrie nationale. À ce titre, il sera appelé à développer diverses activités, notamment la fabrication de pièces et de moules, l'assistance technique, le diagnostic, la réparation et la maintenance des équipements, les essais et l'étalonnage, ainsi que la conception de projets industriels.