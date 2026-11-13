Angola: Le ministre d'État considère la culture comme un instrument essentiel de l'affirmation nationale

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio Manuel da Fonseca, a déclaré jeudi à Luanda que la culture était un instrument fondamental d'affirmation nationale, de cohésion sociale et de développement économique.

Lors de son intervention lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Prix national de la culture et des arts 2026, il a souligné que la culture permet de préserver la mémoire collective, de créer des opportunités et de faire rayonner l'Angola à l'échelle mondiale.

Il a souligné l'importance de valoriser le talent, la créativité et le dévouement des artistes et des autres acteurs culturels qui, à travers leurs oeuvres, contribuent à la préservation et à la diffusion de l'identité culturelle angolaise.

Selon le ministre d'État, dans un contexte marqué par de profondes transformations technologiques, sociales et économiques, la culture reste l'un des piliers fondamentaux de la construction des nations, car elle permet aux peuples de préserver leur mémoire, d'affirmer leurs valeurs et de projeter leur vision de l'avenir.

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Dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel, il a mis en avant l'inscription de Mbanza Kongo au patrimoine mondial de l'humanité, l'inscription de la tradition du Sona sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et le processus de mise en valeur du Semba, en vue de son inscription sur cette même liste.

En ce qui concerne le Prix national de la culture et des arts, Dionísio da Fonseca a estimé que cette initiative constituait une reconnaissance publique du mérite et de l'excellence des artistes, écrivains, chercheurs, musiciens, cinéastes, chorégraphes et autres acteurs culturels.

Il a encouragé les lauréats à continuer à mettre en valeur l'Angola, à raconter son histoire, à préserver ses traditions et à ouvrir de nouvelles voies pour l'avenir collectif.

Le responsable a également souligné que la culture angolaise est l'un des principaux ambassadeurs du pays, car elle rapproche les peuples, renforce les liens entre les nations et contribue à faire de l'Angola une référence culturelle en Afrique et dans le monde.

Il a appelé les créateurs nationaux à continuer d'inspirer les nouvelles générations, à renforcer l'identité nationale et à mettre en valeur, à travers leurs oeuvres, la richesse de la culture et de l'âme angolaises.