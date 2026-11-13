Angola: Le Canada souhaite renforcer sa coopération économique avec le pays

Luanda — L'ambassadeur du Canada en Angola, Anderson Blanc, a exprimé, vendredi à Luanda, l'intérêt de son pays pour un approfondissement des relations bilatérales avec l'Angola, notamment à travers la diversification de la coopération économique et commerciale.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une audience avec le secrétaire d'État à la Défense nationale, Domingos André Tchikanha, le diplomate a indiqué que cette rencontre avait pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Il a ajouté que son pays demeurait résolument engagé en faveur d'une coopération susceptible de contribuer au développement et au bien-être des populations des deux pays.

Il a estimé que les récents échanges entre les dirigeants des deux États, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, la visite de la vice-ministre canadienne chargée de l'Afrique, ainsi que le déplacement au Canada du ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, constituaient autant d'occasions de consolider la coopération et les relations bilatérales.

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Le diplomate a souligné que le Canada disposait d'une expertise avérée dans les secteurs pétrolier et gazier, ainsi que dans l'exploitation des minerais critiques, exprimant par ailleurs l'intérêt de son pays pour l'élargissement des échanges commerciaux à d'autres domaines.

Il a également fait part de la disponibilité du Canada à partager avec l'Angola l'expérience acquise dans ces secteurs, en accordant une attention particulière au corridor de Lobito. L'Angola et le Canada entretiennent des relations diplomatiques depuis le 3 février 1978, qui couvrent notamment les domaines de la défense et de la sécurité, des énergies renouvelables, des minerais stratégiques, de la santé et de l'éducation.