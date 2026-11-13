Angola: Les groupes parlementaires justifient leur vote sur l'OGE 2027

Luanda — Le groupe parlementaire du MPLA a justifié, jeudi, son vote en faveur du projet de Budget Général de l'État (OGE) pour 2027, en s'appuyant sur les priorités qui y sont définies : la protection des familles, la défense des revenus, la création d'opportunités pour les jeunes et la stimulation de la production nationale.

La députée Maria Adelina Valente, représentant le MPLA, a souligné, parmi les mesures jugées pertinentes, l'extension du programme Kwenda, la consolidation des repas scolaires et la réévaluation salariale prévue pour les fonctionnaires, dont la mise en oeuvre devrait se traduire par des avantages concrets pour la population.

La parlementaire a également insisté sur l'importance de soutenir les entreprises et de régulariser les arriérés commerciaux, considérant que la relance de l'économie nécessite des entreprises capables de produire, d'investir et de créer des emplois.

Dans le secteur agricole, elle a plaidé pour un renforcement des liens entre production, conservation, transport et commercialisation, afin d'améliorer l'approvisionnement et de contribuer à la réduction du coût de la vie.

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Maria Adelina Valente a estimé nécessaire de renforcer la rigueur et la transparence dans la gestion des ressources publiques, d'approfondir la correspondance entre les priorités annoncées et les allocations budgétaires, et d'assurer une gestion prudente de la dette, en tenant compte de la hausse des taux d'intérêt.

Elle a également plaidé pour que les investissements publics privilégient l'achèvement et l'exploitation des infrastructures, ainsi qu'une répartition territoriale des ressources permettant de réduire les inégalités et de rapprocher les services des citoyens.

La députée a par ailleurs souligné l'importance d'un contrôle régulier de l'exécution budgétaire par l'Assemblée nationale, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle.

De son côté, le groupe parlementaire de l'UNITA a opté pour l'abstention, une position que le député Rafael Sacaita Savimbi a justifiée par un sens des responsabilités politiques et étatiques, considérant que le document devait être amélioré pour répondre aux aspirations de la population.

Il a fait remarquer qu'au cours des dix dernières années, les fonds alloués à la Santé et à l'Éducation, cumulés, n'avaient jamais atteint le montant consacré au service de la dette en une seule année, une situation qui, selon lui, limite la capacité d'investissement direct dans le bien-être des citoyens.

L'abstention de l'UNITA, a-t-il expliqué, témoigne également d'une ouverture au dialogue et à la présentation de propositions concrètes, notamment la mise en oeuvre de l'accord signé avec les syndicats pour une augmentation de 20 % des salaires des fonctionnaires.

Le groupe parlementaire a également plaidé pour une augmentation des crédits budgétaires alloués aux secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du tourisme, des technologies et de l'innovation, afin de promouvoir le développement durable et d'améliorer les conditions de vie de la population.

La représentation parlementaire du PRS a voté en faveur de la proposition, considérant que le document présente des avantages en matière de financement des services publics, de construction d'infrastructures et de promotion du développement territorial.

Le député Benedito Daniel a justifié sa position en invoquant la nécessité de garantir la stabilité budgétaire en période électorale, afin d'assurer le fonctionnement des institutions, la continuité des services publics essentiels et le bon déroulement du processus électoral, dans le respect de la volonté populaire et de la transparence.

Il a averti que l'instabilité budgétaire en période électorale peut affecter la confiance des citoyens, perturber la mise en oeuvre des politiques publiques et compromettre la réponse aux besoins les plus urgents de la population.

Le PRS a toutefois reconnu les difficultés liées à la corruption, à la mauvaise gestion, à l'endettement et à la répartition inégale des ressources, et a exprimé son intention de contribuer, lors des débats spécialisés, à l'amélioration de la proposition et à l'alignement des crédits sur les priorités nationales.

De son côté, le PHA a également voté en faveur de la proposition.

Le député Fernando Dinis a fondé sa position sur la nécessité de garantir la stabilité budgétaire en cette année électorale.

Il a estimé que l'OGE devait assurer le fonctionnement des institutions démocratiques, la continuité des services publics essentiels et les conditions nécessaires au bon déroulement du processus électoral, dans le respect de la volonté populaire et de la transparence.

Fernando Dinis a déclaré que le budget influe directement sur la vie des citoyens dans des secteurs tels que la santé, l'éducation, l'emploi, la protection sociale, les infrastructures, l'accès à l'eau et à l'énergie, ainsi que sur le soutien aux familles vulnérables et la création d'opportunités pour les jeunes.

Pour ces raisons, la représentation parlementaire du PHA a voté favorablement, considérant l'adoption du budget de l'État comme indispensable pour garantir la stabilité et la continuité de l'action de l'État.

Les députés de l'Assemblée nationale ont approuvé, dans leurs grandes lignes, le projet de loi qui approuve le Budget général de l'État pour l'exercice 2027, par 113 voix pour, aucune contre et 65 abstentions.

Ce texte, validé lors de la deuxième séance plénière extraordinaire de la cinquième législature, prévoit des recettes et des dépenses estimées à 37,3 milliards de kwanzas.

Il table sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 5,50 %, soutenue par le dynamisme du secteur non pétrolier, dont la croissance devrait atteindre 7,15 %, compensant ainsi la contraction attendue de 3,82 % dans le secteur pétrolier et gazier.

Établi sur la base d'un prix de référence moyen du pétrole de 71 dollars américains le baril, ce projet de loi anticipe un taux d'inflation de 7,27 %.

Selon le budget de l'État, l'économie angolaise continuera de faire face, en 2027, à des défis structurels complexes qui conditionnent une croissance durable et exercent une pression sur les finances publiques.

C'est pourquoi l'Exécutif a élaboré le plan de finalisation du Plan national de développement (PND 2023-2027), en privilégiant la protection des familles et la consolidation des acquis sociaux, à travers diverses mesures politiques, notamment l'extension du programme Kwenda (phase II), la consolidation des repas scolaires, l'instauration d'une indexation des loyers immobiliers sur l'inflation et la souscription d'une assurance souveraine contre les risques climatiques catastrophiques.

Le document est désormais soumis à la commission spécialisée pour examen, où il devrait être amélioré avec la contribution des partenaires sociaux du Gouvernement.