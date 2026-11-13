Afrique: Sport adapté - Le pays fait ses débuts samedi au Championnat du monde des amputés

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football pour amputés fera ses débuts ce samedi 14, face au Ghana au Championnat du monde de cette discipline, qui se déroule du 13 au 22 de ce mois au Mexique, dans l'objectif de reconquérir le titre perdu en 2022.

Ce match, comptant pour la première journée du Groupe D, se jouera au stade San Martín de San Juan de los Lagos. Initialement prévu avec 24 équipes, le tournoi en comptera une de moins suite au retrait du Libéria, en raison de difficultés d'obtention de visas de transit depuis l'Espagne.

La compétition débutera officiellement vendredi avec la cérémonie d'ouverture, suivie d'un match du Groupe A, à 20h30 heure locale (3h30 samedi en Angola). Avec le retrait du Libéria, le Groupe A sera désormais composé de l'Italie, de l'Algérie et du pays hôte, le Mexique.

L'équipe angolaise affrontera la Colombie et l'Irak en phase de groupes. L'Angola est l'une des grandes puissances de la catégorie, après avoir remporté le titre mondial en 2018 et terminé deuxième en 2014 et 2022.

La Turquie est la tenante du titre.

La phase de groupes de la Coupe du monde se déroulera du 13 au 16, suivie des huitièmes de finale, des demi-finales et de la finale, prévue le 22 de ce mois.