Afrique: Foot - Kinito quitte la sélection et manquera le duel contre le Soudan du Sud

12 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/WR/LUZ

Luanda — Le défenseur central Kinito a été écarté du groupe de l'équipe nationale en raison d'une blessure, et il manquera donc le match de samedi, prévu à 20h00 contre le Soudan du Sud, comptant pour le groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Le joueur a été retiré du groupe faute de s'être remis d'un coup reçu lors de la victoire de son équipe (Petro de Luanda) face au Primeiro de Maio (1-0), a indiqué ce jeudi à l'ANGOP Carlos Alonso « Kay », vice-président chargé des équipes nationales. Il a ajouté que le groupe garde confiance en la victoire, porté par un haut niveau de motivation, tant sur le terrain qu'en dehors.

Avec le forfait de Kinito, le nombre de joueurs indisponibles s'élève désormais à cinq, s'ajoutant à David Carmo, Depú, Show et Beni Mukendi. La séance d'entraînement de cet après-midi a été marquée par une évaluation approfondie, incluant de nombreux exercices de possession et de conservation du ballon.

Les joueurs ont également travaillé leur précision devant le but, avec des séquences se terminant par des tirs, suivies d'un travail sur les coups de pied arrêtés, le tout sur une durée de deux heures. Les « Palancas Negras » ont conclu aujourd'hui leur cycle d'entraînement au stade 22 de Junho, lors d'une séance à huis clos.

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Mário Balbúrdia, Sandro Cruz, Eddie Afonso, Chico Banza, Caly, Rui, Hugo Marques, Neblú, Axel, Geovany Ganganga, Kinito, Gibelé, Ruben, Zito Luvumbo, Mabululu, Milson, Marsoni, Tó Carneiro, Domingos Andrade, Jonathan Buatu et Kialunda Gaspar ont travaillé avec le groupe cet après-midi.

L'Angola occupe la deuxième place avec quatre points, tandis que le Soudan du Sud est quatrième et dernier, sans le moindre point.

L'Égypte est en tête avec quatre points, alors que le Malawi est troisième avec trois points.

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