Gabon: Le pays se dote d'un Guide national de suivi-évaluation des projets de développement

Le Commissariat général au Plan franchit une nouvelle étape dans le renforcement de la gouvernance des investissements publics avec la restitution officielle du Guide National de Suivi-Évaluation des politiques, programmes et projets de développement. Un référentiel destiné à améliorer le pilotage des interventions publiques, à harmoniser les méthodes de travail et à garantir une meilleure appréciation des résultats au bénéfice des populations.

Faire en sorte que chaque projet engagé produise des résultats concrets et mesurables pour les populations : telle est l'ambition portée par le Guide national de suivi-évaluation des politiques, programmes et projets de développement, officiellement présenté le mercredi 11 novembre 2026, au Ministère de la Planification et de la Prospective, lors d'une cérémonie organisée par le Commissariat Général au Plan.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la mise en oeuvre du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030, qui fixe les grandes orientations du développement économique et social du Gabon. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de renforcer les mécanismes de pilotage, de contrôle et d'évaluation des investissements publics, afin de mieux apprécier leur niveau d'exécution et leurs effets sur les conditions de vie des populations.

Mettre fin à la dispersion des pratiques de suivi-évaluation

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Au cours de son allocution, le Commissaire Général au Plan, Vulgain Andzembe Tsiegori, a rappelé que l'amélioration de la gestion des projets de développement nécessite un dispositif national cohérent, capable de garantir un suivi régulier et une évaluation rigoureuse des politiques publiques.

Si plusieurs administrations disposaient déjà de leurs propres mécanismes de suivi-évaluation, l'absence d'une méthodologie commune limitait l'harmonisation des pratiques, la centralisation des données et l'exploitation des résultats.

C'est précisément pour répondre à ces insuffisances que le Guide national a été élaboré. Il constitue désormais un référentiel méthodologique destiné à clarifier les responsabilités des différents acteurs, à uniformiser les outils de travail et à renforcer la redevabilité dans la conduite des programmes et projets de développement.

Le Commissaire Général au Plan a également insisté sur l'importance de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement, dont l'appui a contribué à l'élaboration de cet instrument.

Un outil pratique au service des administrations

Présentant le contenu du document, le Directeur du Suivi-Évaluation des Projets de Développement, Rostano Mombo Nziengui, a précisé que ce guide poursuit trois objectifs majeurs : harmoniser les pratiques, renforcer les capacités des acteurs et améliorer l'utilisation des résultats dans la prise de décision.

Structuré en cinq parties, 18 chapitres opérationnels et 14 annexes, le document propose des orientations méthodologiques ainsi que des outils pratiques pour accompagner les administrations dans l'exercice de leurs missions. Il repose sur une démarche articulée autour de quatre étapes : la planification, la collecte et la vérification des données, l'analyse des informations et la production des rapports de suivi-évaluation.

L'un des enjeux majeurs consiste également à intégrer les indicateurs de performance dès la conception des projets. Cette approche permettra de mieux apprécier les objectifs poursuivis, de mesurer les progrès réalisés et d'identifier rapidement les éventuels obstacles à leur mise en oeuvre.

À travers ce dispositif, le suivi-évaluation ne devra plus être perçu comme une simple opération de contrôle administratif, mais comme un mécanisme permanent d'aide à la décision et d'amélioration de la qualité des investissements publics.

La digitalisation au coeur du dispositif

L'innovation constitue l'un des axes importants de ce nouveau référentiel. Le recours aux outils numériques doit faciliter la collecte, le traitement et la centralisation des données relatives aux projets de développement.

À cet effet, le Système Intégré de Gestion des Investissements Publics (SIGIP) est appelé à jouer un rôle central. L'opérationnalisation du Guide s'appuie notamment sur le Système National Intégré de Suivi-Évaluation (SNISE), l'un des modules actifs du SIGIP. Cette plateforme permettra aux administrations sectorielles de renseigner les informations relatives à leurs projets et d'assurer un meilleur pilotage de leur exécution.

Des fiches de collecte numériques, expérimentées à travers l'utilisation de tablettes et de l'outil KoboToolbox, viendront renforcer le travail des équipes sur le terrain.

L'objectif est de disposer d'informations fiables et actualisées pour mieux comprendre les difficultés rencontrées, prendre les décisions appropriées et apporter des mesures correctives lorsque cela s'avère nécessaire.

Le Directeur du Suivi-Évaluation a par ailleurs attiré l'attention sur la nécessité de prévoir des ressources budgétaires spécifiquement consacrées au suivi des projets. Car au-delà des financements destinés à la construction des infrastructures ou à la réalisation des programmes, les administrations doivent également disposer des moyens nécessaires pour en assurer le suivi.

Une mobilisation collective pour garantir l'efficacité du dispositif

La mise en oeuvre effective du Guide national repose sur une responsabilité partagée entre les administrations publiques, les partenaires techniques et financiers, les collectivités et la société civile.

Les administrations sectorielles auront pour mission d'assurer la collecte des données, de suivre l'évolution des projets, d'évaluer les résultats et de proposer des mesures d'ajustement. Les partenaires techniques et financiers apporteront leur expertise et leur accompagnement, tandis que la société civile contribuera au contrôle citoyen de l'action publique.

Prenant également la parole, Guennolet Boumas Ngabina, président fondateur de l'Association Gabonaise des Évaluateurs et Spécialistes du Suivi-Évaluation (AGES), a salué l'aboutissement de ce processus auquel son organisation a pris part.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de transformer les habitudes de gestion en privilégiant une véritable culture des résultats. Selon lui, les moyens mobilisés et les activités réalisées ne sauraient constituer les seuls critères d'appréciation de l'action publique : il importe surtout de vérifier si les projets sont effectivement exécutés et s'ils répondent aux attentes des populations.

Il a également réaffirmé la disponibilité de l'AGES à accompagner les administrations dans l'appropriation et la mise en oeuvre de cet outil.

Cap sur l'opérationnalisation du Guide national

Après cette phase de restitution, plusieurs étapes restent à franchir pour garantir l'application effective du dispositif : la validation gouvernementale du cadre réglementaire, la formation des points focaux sectoriels, l'expérimentation des outils et la généralisation progressive du mécanisme au sein des administrations.

La vulgarisation du guide devra également permettre aux différents acteurs de s'approprier les méthodes et les instruments proposés. Pour le Commissariat général au Plan, l'enjeu est désormais de faire de cet outil une référence commune dans la conduite et l'évaluation des politiques publiques.

Cette initiative marque une évolution importante dans la gouvernance au Gabon. En plaçant le suivi, l'évaluation et la mesure de la performance au coeur de la gestion des investissements publics, le pays entend consolider les bases d'une action publique davantage orientée vers les résultats, la transparence et la satisfaction des besoins des populations.