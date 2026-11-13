Angola: Environ cinq mille jeunes bénéficient de bourses d'études à Luanda

Luanda — Environ cinq mille jeunes vont bénéficier, à partir de lundi (16 novembre), à Luanda, de bourses d'études et de programmes de mentorat, grâce à un partenariat entre le Conseil Provincial de la Jeunesse (CPJ-Luanda) et l'Académie du Développement Humain et de l'Intégration des Entreprises (ADHIE).

Selon une note du cabinet de communication du CPJ, parvenu ce jeudi à l'ANGOP, cette initiative vise à promouvoir la formation, l'inclusion sociale et le développement du capital humain des jeunes. Le document indique qu'avec cette étape, les deux institutions vont établir des bases pour une coopération orientée vers l'autonomisation, la valorisation et l'intégration des jeunes dans la société et sur le marché du travail.

« L'accord prévoit également le renforcement des liens institutionnels et la promotion d'initiatives conjointes, compte tenu de l'importance de la coopération entre les structures de jeunesse, les institutions publiques et les partenaires sociaux dans la création des opportunités pour les jeunes », précise le document.

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Cette initiative a pour objectif de rapprocher les jeunes d'opportunités concrètes de formation académique et professionnelle, d'épanouissement personnel et d'intégration professionnelle, à travers des programmes qui valorisent les compétences et encouragent la participation active des jeunes au processus de développement socio-économique, lit-on.

La source mentionne qu'en plus d'établir une relation institutionnelle, le mémorandum cherche à traduire la coopération en résultats concrets, en mettant l'éducation, le mentorat et la responsabilité sociale au service de la jeunesse.

Avec cette initiative, le CPJ-LUANDA réaffirme son engagement à créer des ponts entre les jeunes, les établissements d'enseignement, le secteur privé et les partenaires de développement, afin de promouvoir les opportunités et de construire un avenir plus inclusif et une plus grande participation des jeunes.