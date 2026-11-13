Angola: Mirempet réaffirme son engagement envers l'éducation

Cazenga — Le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jaime Correia Victor, a réaffirmé mardi, à Luanda, l'engagement de son ministère en faveur du renforcement des investissements dans l'éducation et l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage.

Selon Jaime Correia Victor, qui s'exprimait lors de l'inauguration de deux écoles dans la municipalité de Cazenga, le Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (Mirempet) développe une politique de responsabilité sociale, en mobilisant des partenaires privés afin de développer et de consolider les communautés.

Il a souligné que les ressources minérales doivent se traduire par des bénéfices réels pour la population, afin de contribuer au développement humain, à l'inclusion sociale et à la création de meilleures perspectives pour les générations présentes et futures.

« Le secteur pétrolier a été orienté par le Gouvernement d'assurer le financement de dix écoles au cours de la période entre 2025 et 2027. Cette inauguration traduit en réalisation concrète l'engagement social du Mirempet envers l'éducation et la création de meilleures opportunités pour la jeunesse angolaise », a-t-il affirmé.

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De son côté, le gouverneur de la province de Luanda, Luís Nunes, a appelé d'autres institutions à s'engager dans des initiatives sociales visant à remédier aux lacunes existantes dans la capitale du pays. « Des écoles sont actuellement en construction dans le cadre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM) et nous croyons qu'elles seront mises en service d'ici le premier trimestre de 2027 », a-t-il confié.

Le gouvernement provincial de Luanda (GPL) et le Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz ont inauguré deux établissements scolaires à Cazenga, dans le cadre de la politique de responsabilité sociale des entreprises du Bloc 15.

Construite grâce à un financement de l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG), la première école du 1er cycle, Antônio Francisco Neto, située dans la cité-dortoir de Kalawenda, comprend 12 salles de classe, un terrain multisports, un jardin scolaire, une infirmerie et des locaux administratifs.

L'autre, est l'Institut Polytechnique d'Administration des Services - Amélia Victoriana, situé dans le quartier Madeira, il comprend également 12 salles de classe, un terrain multisports et une zone administrative.

Le bloc 15 est l'une des concessions pétrolières en Angola, située au large de la côte de Luanda, exploitée par ExxonMobil (via Esso Exploration Angola Limited).