Angola: José Paulino da Silva lance un ouvrage sur la diplomatie économique angolaise

Luanda — L'ambassadeur José Paulino Cunha da Silva a lancé jeudi, à Luanda, son nouvel ouvrage, intitulé "A Diplomacia Económica Angolana: Uma Perspectiva Jurídica e da Acção Diplomática", dans le cadre du 51e anniversaire de l'indépendance nationale et de la Journée des diplomates angolais.

La présentation de ce livre de 193 pages, divisé en dix chapitres, a été assurée par le juriste Carlos Feijó, avec une préface signée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

L'auteur a expliqué que l'ouvrage adopte une approche juridique et diplomatique de la diplomatie économique angolaise, visant à approfondir la connaissance des instruments, mécanismes et stratégies d'action de l'État pour défendre et promouvoir les intérêts économiques nationaux, dans un contexte international marqué par l'interdépendance croissante des économies et la compétitivité accrue entre les nations.

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Il a souligné que ce livre est né d'une préoccupation citoyenne qui l'anime depuis plusieurs années, tout au long de son parcours d'étudiant, de professeur, de chercheur et d'observateur attentif de la réalité nationale, en raison du potentiel extraordinaire de l'Angola qui ne se traduit pas automatiquement en développement.

L'ouvrage, vendu au prix de 20 000 kwanzas, propose une réflexion sur les enjeux et les opportunités de la diplomatie économique pour l'Angola, soulignant l'importance d'une action étatique stratégique pour promouvoir le potentiel national et renforcer la position du pays dans les relations économiques internationales.

L'auteur destine cet ouvrage à un large public, mais aussi à des spécialistes, tels que les étudiants en relations internationales, droit, économie et sciences politiques, les universitaires et les chercheurs. Il est le fruit de plusieurs années de recherche, d'une participation directe à des événements nationaux et internationaux, et d'un dialogue avec des diplomates, des universitaires, des chefs d'entreprise et des responsables politiques.

L'auteur espère que cet ouvrage inspirera de nouvelles études, suscitera des critiques constructives et, surtout, contribuera à former une nouvelle génération d'architectes de la diplomatie économique angolaise. À cet égard, le professeur d'université Francisco Manuel a souligné l'importance de cet ouvrage dans le contexte des nations auxquelles l'Angola doit présenter son potentiel et ses réalités économiques. L'économiste Domingo Castro Panzo a déclaré que le livre offre une vision plus ouverte du contexte diplomatique sous un angle économique.

À propos de l'auteur :

José Paulino Cunha da Silva, actuel secrétaire d'État à l'Administration, aux Finances et au Patrimoine du ministère des Relations Extérieures, est titulaire d'un doctorat en sciences juridiques, d'un diplôme d'études supérieures en gestion stratégique, d'une maîtrise en administration et gestion et en droit international, ainsi que d'une licence en droit international.

Fort de plus de trente ans de service public, il a également occupé les fonctions de secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur (2022-2024), d'inspecteur général du ministère de l'Intérieur (2020-2022), de directeur de la coopération internationale au ministère des Relations Extérieures (2018-2020) et de directeur général du Service des migrations et des étrangers (SME).

La cérémonie, organisée par la Global Services Corporation (GSC), a réuni des représentants d'institutions publiques et privées, des membres du corps diplomatique, des responsables politiques, des universitaires et des acteurs du monde des affaires et des relations internationales.