Angola: Appel à la participation active des Angolais au développement du pays

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Serbie, Eduardo Filomeno Octávio, a appelé mercredi à Belgrade (Serbie) la communauté angolaise résidant dans le pays à participer activement aux actions en faveur du développement économique et social de la nation.

Selon une note de l'ambassade reçue jeudi par l'ANGOP, l'ambassadeur a lancé cet appel lors de son intervention à l'événement central des commémorations du 51e anniversaire de l'indépendance nationale en Serbie, invitant les Angolais à faire honneur à leur nation par le dévouement, la discipline et le patriotisme.

À cette occasion, il a qualifié d'« excellentes » les relations politico-diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Serbie, soulignant que la visite officielle du Président de la République, João Lourenço, effectuée en juin dernier, a contribué à leur consolidation et à leur diversification.

Dans son discours, Eduardo Octávio a évoqué les progrès réalisés par le pays en matière de consolidation de la paix, de réconciliation nationale et de stabilité politique et économique.

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Il a souligné que l'Angola s'affirme actuellement comme une économie régionale en forte croissance économique et sociale.

Les célébrations du 51e anniversaire de la « Dipanda » en Serbie ont donné lieu à une série d'activités sportives, sociales, politiques et culturelles, en présence de diplomates et de représentants officiels, de membres de la communauté angolaise et d'amis étrangers de l'Angola en Serbie.

Les commémorations ont débuté le 31 octobre 2026 par un tournoi quadrangulaire de futsal, opposant des équipes d'Angola, de la République démocratique du Congo, du Ghana et une sélection d'étudiants et de jeunes des Pays africains lusophones (PALOP), ces derniers remportant le tournoi.

Mardi 9, la bibliothèque de l'ambassade d'Angola a été inaugurée et ouverte aux étudiants et aux chercheurs souhaitant approfondir leurs connaissances sur l'Angola.

Avant l'événement politique et culturel du 11 novembre 2026, la communauté angolaise en Serbie a rendu hommage au premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, en déposant une gerbe de fleurs devant sa statue située sur l'avenue qui porte son nom à Novo Belgrado.