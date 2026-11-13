Tunisie: Construction au pays - Les prix du sable et du gravier explosent de 50 %

Les prix de plusieurs matériaux de construction ont enregistré des hausses importantes en Tunisie, atteignant jusqu'à 50 % pour les matériaux de carrière, a indiqué Abdel Fattah Brahem, membre du bureau exécutif de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics. Une évolution qui pourrait affecter le rythme de réalisation des projets.

Intervenant jeudi 12 novembre 2026 sur Diwan Fm, Abdel Fattah Brahem a précisé que les prix du fer de construction, du cuivre et du ciment avaient augmenté de 10 %, tandis que ceux des matériaux de carrière, notamment le sable et le gravier, avaient connu une hausse pouvant atteindre 50 %.

Selon lui, ces augmentations s'expliquent principalement par la progression de la demande en matériaux de carrière, conjuguée à une baisse de l'offre, ainsi que par la hausse des prix sur les marchés internationaux.

Le responsable a également évoqué plusieurs projets privés, notamment dans le domaine des infrastructures routières et de la réalisation de liaisons entre différentes villes tunisiennes.

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Face à cette situation, il a appelé à l'adoption de mesures urgentes pour maîtriser les prix et garantir un équilibre entre l'offre et la demande. Il a estimé que l'ampleur des augmentations enregistrées était susceptible d'affecter le rythme de réalisation des projets.