Tunisie/Libye: Match Tunisie-Libye à Sfax - Plusieurs routes fermées et des restrictions de stationnement

À l'occasion du match opposant la sélection tunisienne à son homologue libyenne, prévu ce vendredi 13 novembre 2026 à 17h au stade Taïeb Mhiri de Sfax, les autorités ont annoncé un dispositif spécial de circulation et de stationnement. Plusieurs axes routiers seront fermés aux véhicules à partir de 10h et de 14h, tandis que des espaces de stationnement seront réservés aux supporters des deux équipes.

Dans un communiqué, la direction du district de la sûreté nationale de Sfax a appelé les automobilistes à respecter les mesures mises en place afin de faciliter les déplacements autour du stade et d'éviter les encombrements.

À partir de 10h, la circulation sera interdite à tous les types de véhicules sur le tronçon reliant le carrefour Hamadi Agrebi au parking de la piscine municipale de Sfax, ainsi que sur celui reliant ce parking au parking de Sokra, en passant par le carrefour de la direction régionale de la Jeunesse et des Sports.

À partir de 14h, cette interdiction concernera également plusieurs autres axes, notamment l'avenue Majida Boulila, entre le carrefour Chaker Boulila et les feux de circulation de Touita, ainsi que la route de Sokra, depuis le carrefour d'El Kantara, sur la route de Gabès, jusqu'à la rue Salem Ben Hmida.

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La mesure s'appliquera aussi au tronçon reliant le carrefour de Pickville, au niveau de la rue Omar El Afaas, au carrefour Hamadi Agrebi, ainsi qu'à la route d'El Mahres, entre le carrefour Abou Tayyeb El Moutanabbi et la route de Sokra. Les automobilistes souhaitant emprunter les routes de Sokra et d'El Mahres pourront toutefois passer par la route de Gabès.

Par ailleurs, le stationnement sera interdit dans les deux sens à partir de 10h sur plusieurs tronçons de l'avenue Majida Boulila et des axes adjacents. Cette mesure concernera notamment les portions comprises entre les carrefours Aïn Boulila et Chaker Boulila, entre les carrefours Chaker Boulila et Pickville, ainsi qu'entre le carrefour Chaker Boulila et les feux de circulation de Touita. L'interdiction s'étendra également au tronçon reliant le carrefour Pickville aux feux de circulation d'El Kantara, sur la route de Gabès.

Concernant le stationnement des supporters, trois espaces ont été prévus en fonction des catégories de billets. Le parking situé au début de l'avenue de l'Environnement sera réservé aux détenteurs de billets pour les gradins centraux, celui de Touita aux détenteurs de billets pour les places en chaises, tandis que le parking de la piscine municipale accueillera les supporters disposant de billets pour les gradins.

Les supporters libyens pourront, pour leur part, utiliser le parking des invités, situé à proximité de l'Institut Hédi Chaker. L'accès à cet espace se fera par les feux de circulation du carrefour d'El Kantara, sur la route de Gabès, puis en tournant à droite au niveau des feux de circulation du carrefour de Sokra, en direction des portes n° 7 et 8.

Les autorités recommandent enfin aux supporters de rejoindre le stade suffisamment tôt afin de limiter les risques d'encombrement. Elles appellent également les usagers à respecter le Code de la route, à éviter la conduite imprudente et les comportements dangereux, à s'abstenir du transport anarchique et de la surcharge de passagers, ainsi qu'à se conformer aux instructions des agents de la circulation.