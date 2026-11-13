Angola: Mbanza Kongo - Un administrateur arrêté pour une prétendue exploitation de ressources minérales

12 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JL, DF et LUZ

Mbanza Kongo — L'administrateur communal de Nkiende, Manuel Milton, a été arrêté la semaine dernière par le Service d'Investigation criminelle (SIC) dans la municipalité de Mbanza Kongo, Zaire, soupçonné d'exploitation illégale de ressources minérales.

Selon le procureur de la République près du SIC/Zaire, Álvaro Eduardo Kuanguluka, qui a fourni l'information ce jeudi à la presse, l'accusé a été surpris avec d'autres individus en train d'extraire des ressources minérales dans l'une des rivières du village de Kwanza, dans la municipalité de Luvo.

Le magistrat a fait savoir que l'arrestation de cet administrateur et d'un autre individu, Eduardo Kimbangu, s'inscrivait dans le cadre des actions de lutte contre l'exploitation illicite de minerais dans la région. Il a expliqué que l'administrateur aurait organisé un groupe de personnes en fuite pour extraire de manière illicite des minéraux dans cette localité.

Le responsable ajoute que lors de cette opération, la police avait saisi divers outils et du matériel utilisés pour l'exploitation minière, entre autres des motopompes, des pelles, des houes et des pioches.

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