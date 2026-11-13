Angola: SAMAP crée 480 champs-écoles paysans à Uíge

Uíge — Quatre cent quatre-vingts champs-écoles paysans (CEP) ont été crées au cours des trois dernières années, dans la province d'Uíge, dans le cadre du Projet d'appui à l'agriculture familiale et à la commercialisation (SAMAP), qui vise à améliorer la sécurité alimentaire, les revenus et la capacité productive des familles paysannes.

S'adressant à l'ANGOP, le directeur du Cabinet provincial de l'agriculture et des forêts à Uíge, Eduardo Gomes, a précisé que les champs-écoles sont organisées en trois niveaux de formation : 13 pour le premier niveau, 444 pour le deuxième niveau et 23 pour le troisième niveau.

Selon lui, ces champs-écoles vont former environ 15 256 personnes, dont 4 667 jeunes, 286 anciens combattants, 114 veuves et 10 189 hommes et femmes paysans.

Il a souligné que les champs-écoles constituent des espaces d'apprentissage pratique et participatif, où les producteurs peuvent acquérir et perfectionner leurs connaissances sur les techniques de production, la gestion des exploitations agricoles, la conservation des produits et l'adoption de bonnes pratiques.

De plus, le directeur a annoncé la production, au cours de cette année, de deux millions de plants de café dans la région.