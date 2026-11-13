Ethiopie: Le pays et le Royaume-Uni discutent des préparatifs de la COP32 et de la coopération en matière de climat

Addis Ababa — L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont discuté des préparatifs de la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32), en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération climatique et la promotion des priorités de l'Éthiopie en vue du sommet mondial de 2027.

Ces discussions ont eu lieu en marge de la COP31 à Antalya, en Turquie, où le ministre éthiopien des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, Gedion Timothewos, ainsi que le ministre des Finances et négociateur en chef de la COP32, Fitsum Assefa, ont tenu des entretiens bilatéraux avec le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband.

Au cours de cette rencontre, Gedion a mis en avant les initiatives en cours de l'Éthiopie en matière d'action climatique et a souligné l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour faire face à la menace croissante du changement climatique.

Le ministre des Affaires étrangères Miliband a quant à lui réaffirmé la volonté du Royaume-Uni de soutenir les priorités de l'Éthiopie et ses préparatifs en vue de la COP32, marquant ainsi son engagement à renforcer la coopération avec l'Éthiopie à l'approche de cette conférence historique sur le climat.

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Cet engagement souligne les efforts déployés par l'Éthiopie pour nouer des partenariats internationaux et mobiliser des soutiens alors qu'elle se prépare à accueillir la COP32 en 2027, qui constituera une tribune majeure pour faire avancer l'action mondiale en faveur du climat et mettre en avant les priorités des pays en développement, a-t-on appris.