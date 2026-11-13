Addis Ababa — L'organisation de la COP32 par l'Éthiopie en 2027 offre aux pays du Sud une occasion cruciale de parvenir à un consensus, de coordonner leurs positions de négociation et d'élargir les débats sur le climat au-delà des questions de financement, a déclaré Manssour Bin Mussallam, secrétaire général de l'Organisation de coopération du Sud (OSC).

S'adressant à l'ENA, M. Bin Mussallam a souligné que la COP32 pouvait redéfinir les négociations mondiales sur le climat en présentant les pays en développement non seulement comme des victimes des effets du changement climatique, mais aussi comme des acteurs de premier plan de l'action climatique mondiale, de l'innovation politique et des solutions concrètes.

« L'ordre du jour de la COP32 en Éthiopie peut changer la dynamique habituelle, selon laquelle le Sud est uniquement perçu comme une victime de la crise climatique. Il peut au contraire devenir une plateforme où les pays du Sud se réunissent pour formuler des propositions et des idées ancrées dans nos propres engagements et priorités », a-t-il déclaré.

Selon M. Bin Mussallam, l'Éthiopie occupe une position stratégique pour faciliter ce processus grâce à son rôle d'hôte du siège de l'Union africaine et de la COP32.

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Il a déclaré que le pays pourrait offrir aux nations du Sud des plateformes leur permettant de parvenir à un consensus et de coordonner leurs positions avant de s'engager dans des négociations internationales sur le climat, ce qui leur permettrait de défendre plus efficacement leurs intérêts communs.

Le secrétaire général de l'OSC a souligné que la coopération entre les pays en développement devait aller au-delà du financement de la lutte contre le changement climatique pour inclure une coordination stratégique entre les nations productrices de minerais essentiels aux technologies liées aux énergies renouvelables, notamment les panneaux solaires et les véhicules électriques.

Une telle coopération, a-t-il expliqué, permettrait aux pays producteurs de ressources de renforcer leur capacité à réglementer les exportations de minerais, d'améliorer leur position de négociation et de s'assurer une plus grande participation aux chaînes de valeur mondiales de l'énergie propre.

Il a en outre souligné que la transition vers l'énergie propre devait être portée par les capacités de production, les ressources et le potentiel industriel des pays en développement eux-mêmes.

À cet égard, il a appelé à s'éloigner du modèle économique actuel, dans lequel les pays en développement exportent des matières premières tout en important des technologies d'énergie renouvelable finies.

« Nous ne devrions plus exporter de matières premières ni importer de panneaux solaires. Nous devrions plutôt produire des technologies d'énergie renouvelable au sein même de nos pays, afin de concilier durabilité écologique et prospérité économique », a-t-il souligné.

Bin Mussallam a également appelé les pays développés à compléter leurs engagements en matière de financement climatique par des investissements accrus dans le développement industriel des pays du Sud.

« Si le financement climatique reste important et reflète des réparations équitables de la part des pays qui ont le plus contribué à la crise climatique, nos partenaires du Nord devraient également investir dans la transformation de nos minéraux essentiels en technologies d'énergie renouvelable au sein même de nos pays », a-t-il déclaré.

Il a souligné que de tels investissements pourraient aider les pays en développement à accélérer la transition vers les énergies propres tout en créant des opportunités d'emploi, en renforçant les industries nationales, en favorisant le transfert de technologies et en soutenant une croissance économique durable.

L'Éthiopie se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba en 2027, ce qui offrira l'occasion de relier les engagements internationaux en matière de climat aux priorités de développement de l'Afrique et d'autres régions en développement.

La conférence devrait contribuer à élargir les discussions sur l'alignement de l'adaptation au changement climatique, des politiques commerciales, du développement industriel et du financement du développement, avec des résultats concrets et évolutifs dans des domaines tels que la sécurité alimentaire et l'énergie durable.