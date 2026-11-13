Addis Ababa — Pascal Affi N'Guessan, qui a occupé le poste de Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2003, a souligné que l'ambition de l'Éthiopie d'obtenir un accès à un port maritime était légitime.

« Je pense que l'ambition de l'Éthiopie est légitime, et nous espérons que ces questions trouveront des solutions acceptables pour toutes les parties, grâce à de bons compromis permettant à chacun de reconnaître que c'est là la voie qui permettra à l'ensemble de la région d'aller de l'avant », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que des compromis constructifs et un esprit de coopération étaient essentiels pour garantir que les divergences d'intérêts ne deviennent pas des obstacles au progrès régional.

Son message met également en avant l'importance plus large des solutions menées par l'Afrique, du respect mutuel et de la coopération pour instaurer une stabilité durable et promouvoir la prospérité collective à travers le continent.

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Affi N'Guessan a ajouté que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie devait être abordée en tenant compte de ses implications géopolitiques plus larges et de l'avenir commun des pays de la Corne de l'Afrique.

« Il s'agit là de questions géopolitiques très importantes, qui nécessitent des capacités de dialogue, des capacités d'anticipation », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les questions territoriales, identitaires et géopolitiques exigent des parties concernées qu'elles dépassent leurs intérêts immédiats et se projettent dans l'avenir.

« Il y a parfois des questions d'identité, de territoire et d'ordre géopolitique qui ne peuvent se régler d'elles-mêmes, à moins que les acteurs qui s'affrontent n'aient une vision plus large de l'avenir », a-t-il déclaré.

Insistant sur l'importance de l'unité africaine et du développement partagé, il a exprimé l'espoir que l'ambition de l'Éthiopie soit prise en compte dans le cadre d'un accord acceptable pour toutes les parties.

« L'Afrique ne peut se développer que dans l'unité, et cette unité doit également être une unité des idées, un partage des ressources. Je crois donc que l'ambition de l'Éthiopie est légitime, et nous espérons que ces questions trouveront des solutions acceptables pour toutes les parties, issues de bons compromis permettant à chacun de prendre conscience que c'est cette voix commune qui permet à toute la région d'avancer », a-t-il déclaré.