Soudan: Al-Burhan s'exprime lors de la 31e Conférence sur les changements climatiques à Antalya

Le président du Conseil Souverain de Transition, le général d'armée Abdel Fattah al-Burhan a réaffirmé l'engagement du Soudan et son soutien aux positions et principes communs défendus par le Groupe africain, le Groupe arabe, le Groupe des 77 et la Chine, ainsi que par les pays les moins avancés.

S'exprimant mercredi à Antalya, en Turquie, lors de la 31e Conférence des Parties (COP 31) sur les changements climatiques -- organisée par les Nations Unies et marquée par une large participation de chefs d'État et de gouvernement, du Secrétaire général de l'ONU António Guterres et du président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdoğan -- le général al-Burhan a souligné l'importance de poursuivre les efforts dans un esprit de coopération, de solidarité et d'équité.

Il a insisté sur le respect du principe des « responsabilités communes mais différenciées » et des capacités respectives, en tenant compte des circonstances et des priorités nationales des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et ceux touchés par des conflits et des crises.

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Voici une traduction du texte du discours du général d'armée Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté, lors de la 31e Conférence sur les changements climatiques :

Monsieur le Président de la 31e Conférence des Parties,

Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies,

Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs les ministres,

Mesdames et Messieurs,

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.

Pour commencer, Monsieur le Président, permettez-moi, au nom de la République du Soudan, de vous adresser mes sincères félicitations pour votre accession à la présidence de la 31e Conférence des Parties, en vous souhaitant plein succès dans vos fonctions. J'exprime mes sincères remerciements et ma profonde gratitude au gouvernement de la République de Turquie, pays ami, pour les efforts déployés afin de réunir les conditions propices au succès des travaux de cette conférence, ainsi qu'au renforcement du dialogue et de la coopération entre les États parties.

Mesdames et Messieurs,

La République du Soudan réaffirme son soutien aux positions et principes communs exprimés par le Groupe africain, le Groupe arabe, le Groupe des 77 et la Chine, ainsi que par le groupe des pays les moins avancés.

Le Soudan souligne également l'importance de poursuivre les travaux dans un esprit de coopération, de solidarité et d'équité, tout en respectant le principe des « responsabilités communes mais différenciées » et des capacités respectives. Cette démarche doit tenir compte des circonstances et des priorités nationales des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et ceux touchés par des conflits ou des crises.

Mesdames et Messieurs,

Le Soudan a soumis son troisième rapport national ainsi que son rapport biennal actualisé en avril 2025. Il travaille actuellement à l'élaboration de son quatrième rapport national et de son premier rapport de transparence, témoignant ainsi de sa volonté constante de respecter ses engagements en matière de transparence et de communication sur le climat, malgré les circonstances et les défis auxquels sont confrontées les institutions de l'État.

Excellences,

À l'instar de nombreux pays en développement et africains, le Soudan figure parmi les nations les plus exposées aux effets néfastes du changement climatique, alors même que sa contribution aux émissions mondiales demeure limitée.

Les répercussions du changement climatique sont devenues de plus en plus manifestes dans notre pays, se traduisant par une intensification des risques de sécheresse et d'inondations, la désertification, la dégradation des terres, la pénurie d'eau, la baisse de la production agricole et pastorale, ainsi que par des menaces pesant sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Les circonstances exceptionnelles que traverse le Soudan depuis 2023 -- marquées par la guerre menée contre sa population et ses ressources par la milice des Forces de soutien rapide, avec le soutien de certains pays de la région -- ont exacerbé ces défis. Elles ont gravement affecté les infrastructures, les services, les institutions, ainsi que la capacité des communautés à faire face aux risques climatiques.

Dès lors, la lutte contre le changement climatique au Soudan est indissociable de la paix, de la sécurité alimentaire et hydrique, du développement durable et du renforcement de la résilience.

Mesdames et Messieurs,

Pour le Soudan, l'adaptation n'est pas une simple option, mais une nécessité nationale impérieuse. Il est indispensable d'accroître les investissements dans la gestion des ressources en eau, l'agriculture résiliente au climat, les systèmes pastoraux, la restauration des terres dégradées, la lutte contre la désertification, la protection des écosystèmes, les systèmes d'alerte précoce et la gestion des risques de catastrophe.

Mesdames et Messieurs,

Le financement climatique ne doit pas demeurer une simple déclaration d'intention, ni être instrumentalisé à des fins politiques. Il doit se traduire par des ressources accessibles aux pays en développement de manière équitable, rapide, facilitée et prévisible. Il convient également de renforcer les capacités des institutions nationales afin que les pays en développement -- en particulier les pays les moins avancés et ceux touchés par des conflits ou des crises -- puissent tirer un bénéfice réel des mécanismes de financement climatique. Par ailleurs, nous appelons les pays développés à doubler les financements consacrés à l'adaptation. Mesdames et Messieurs,

Le Soudan dispose d'un potentiel considérable dans les domaines des énergies renouvelables -- en particulier l'énergie solaire --, de la gestion des terres et de l'agriculture durable, de la restauration des écosystèmes ainsi que de la gestion de l'eau. À cet égard, le Soudan invite ses partenaires internationaux à collaborer avec lui afin de transformer ses potentialités, ses ressources et ses plans en investissements concrets, en projets extensibles, en opportunités d'emploi et en une résilience accrue.

Faisons de l'action climatique un levier pour renforcer la paix, le développement, la sécurité alimentaire et hydrique, ainsi que la stabilité, en vue d'un avenir plus sûr et plus juste pour les générations à venir.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.