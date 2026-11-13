Soudan: Gen Rachad Abdel Hamid nommé gouverneur de Kassala

Le ministre du Gouvernement fédéral et du Développement rural, l'ingénieur Mohamed Kartkila Salah a annoncé la fin des fonctions du gouverneur de l'État de Kassala, le général de division Al-Sadiq Mohamed Al-Azraq et la nomination du général d'armée Rachad Abdel Hamid Ismail pour lui succéder.

Le nouveau gouverneur a été chargé de diriger l'exécutif de l'État. Le ministre a salué les efforts du sortant, soulignant son rôle dans la résolution des difficultés rencontrées par la province, la consolidation de la stabilité et l'amélioration des services aux citoyens. Il a également loué la coopération dont il a fait preuve durant son mandat.

S'adressant au nouveau gouverneur, le ministre l'a félicité pour la confiance placée en lui par la direction du pays. Il lui a souhaité succès et compétence dans la gestion des affaires de l'État, ainsi que dans la promotion du développement et de la stabilité lors de la période à venir.