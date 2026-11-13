Soudan: Qatar Charity distribue des paniers alimentaires à des orphelins dans 11 États

12 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le bureau de Qatar Charity au Soudan a lancé la distribution de paniers alimentaires aux familles des orphelins parrainés dans 11 États du pays. L'opération a débuté à la Cité de la cheikha Aïcha bint Hamad Al-Attiyah pour la prise en charge des orphelins, « Rofaqa », dans l'État du Nil.

Les distributions se poursuivent dans les États de Khartoum, Gezira, Sennar, Kassala, Gedaref, Nord, Nil Blanc, Nil Bleu, Nord-Kordofan et mer Rouge. Les colis contiennent des denrées alimentaires essentielles destinées à répondre aux besoins des familles bénéficiaires.

Selon Tariq Mohieddine, directeur par intérim du bureau de Qatar Charity au Soudan, 12 707 enfants parrainés bénéficieront de cette opération, qui couvre le premier et le quatrième trimestre de 2024. L'organisation affirme continuer à soutenir les orphelins afin de leur garantir des conditions de vie dignes.

La directrice du village Rofaqa, Kawthar Mubarak, a souligné que cette aide, distribuée en temps opportun, contribue à atténuer la pauvreté et à alléger les charges quotidiennes des familles bénéficiaires.

Lire l'article original sur SNA.

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