Soudan: Nord-Kordofan - OMS examine le renforcement des services de santé

Le gouverneur de l'État du Nord-Kordofan, Abdelkhaliq Abdelatif a reçu mercredi une délégation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), conduite par son représentant au Soudan, Dr Abdelnasser Abu Bakr, afin d'examiner le renforcement et le développement des services de santé dans l'État.

Les échanges ont porté sur les priorités sanitaires, notamment la réponse aux besoins des zones accueillant de nombreux déplacés et des zones libérées. La délégation a également visité plusieurs hôpitaux d'El-Obeid et le centre d'hébergement unifié, afin d'évaluer les besoins et les défis du secteur.

La ministre par intérim de la Santé et du Développement social, Dre Iman Malik, a indiqué que la visite visait à examiner les interventions de l'OMS et à discuter du plan de l'État ainsi que de sa stratégie quinquennale pour les soins préventifs et curatifs. Elle a précisé que le bureau de l'OMS dans l'État devrait prochainement rouvrir.

Le gouverneur a salué le soutien de l'OMS au secteur de la santé, particulièrement pendant la guerre, et a appelé à un renforcement de l'aide, compte tenu de la présence importante de déplacés et de nouveaux arrivants dans l'État.