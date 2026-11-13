Soudan: Nord-Kordofan - OMS évalue les hôpitaux d'El-Obeid

Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Soudan, Dr Abubakr Abdelnasser a effectué mercredi une visite des hôpitaux universitaire et pédiatrique spécialisé d'El-Obeid, accompagné de consultants de l'organisation et de responsables du ministère de la Santé et du Développement social de l'État du Nord-Kordofan.

La visite visait à évaluer la prestation des services de santé dans l'État et l'appui apporté par l'OMS, notamment à travers le projet SHARE, les urgences sanitaires, la formation des équipes de riposte rapide à la lutte contre les maladies à transmission vectorielle et la fourniture de consommables médicaux.

Dre Iman Malik, ministre par intérim de la Santé a salué les interventions de l'OMS et de ses partenaires, exprimant l'espoir que cette visite améliore concrètement les services de santé dans l'État.

Le représentant de l'OMS a souligné que le Nord-Kordofan fait face à une forte pression sur son système sanitaire, aggravée par la guerre et la mise hors service de nombreuses structures de santé. Il a rendu hommage au personnel médical pour son engagement et sa résilience dans la poursuite des soins aux populations.