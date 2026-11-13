Tunisie: Djerba et deux villes siciliennes lancent un projet de valorisation du patrimoine de l'Unesco

Djerba — Un projet de coopération tuniso-italienne baptisé "SUPER" (Sites UNESCO plus durables et participatifs) a été lancé vendredi à Djerba, dans le gouvernorat de Médenine, afin de valoriser le patrimoine culturel et de promouvoir un tourisme durable sur cette île inscrite au patrimoine mondial.

La cérémonie s'est tenue sous la supervision du gouverneur de Médenine, Walid Tabboubi, en présence de partenaires locaux et d'une délégation italienne conduite par les maires des villes siciliennes de Noto et Caltagirone, chefs de file de l'initiative. Financé dans le cadre du programme transfrontalier Interreg NEXT Italie-Tunisie, le projet relie trois sites inscrits sur la liste de l'Unesco : l'île de Djerba ainsi que les municipalités de Noto et Caltagirone, faisant partie des "Villes du baroque tardif de la vallée de Noto" en Sicile.

"L'objectif est de faire du patrimoine culturel un levier de développement touristique durable, en impliquant les communautés locales et en générant des retombées économiques", a indiqué à la presse Farhat Ben Tanfous, représentant de Djerba Management Organisation (DMO), partenaire du projet aux côtés de l'Association de sauvegarde de l'île de Djerba (ASSIDJE).

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Le Djerba Management Organisation est une structure chargée de la gestion et de la promotion de la destination Djerba. Elle fédère les acteurs publics et privés du secteur afin de repositionner l'offre touristique de l'île et d'atténuer sa saisonnalité.

Selon lui, cette initiative vise à diversifier l'offre touristique tout au long de l'année, au-delà du modèle balnéaire traditionnel, en créant de nouvelles opportunités pour les artisans, guides et restaurateurs locaux. Elle entend également renforcer la coopération avec les partenaires italiens en promouvant Djerba auprès des villes de Noto et Caltagirone, qui pourront en retour bénéficier de l'expertise tunisienne dans le tourisme balnéaire.

Le programme prévoit la création de deux circuits touristiques en réalité augmentée dotés de contenus multilingues, destinés à faire découvrir l'histoire et les sites de l'île. Il inclut aussi la mise en place d'un écomusée participatif, associant habitants, artisans, acteurs culturels et associations pour valoriser le patrimoine et les savoir-faire locaux.

Le projet comprend le développement de deux offres touristiques intégrées et réservables, comme alternatives au séjour balnéaire classique, ainsi que l'aménagement de parcours accessibles aux personnes en situation de handicap.

Lancé officiellement en juin dernier à Caltagirone, le projet doit s'étendre jusqu'à l'été 2027. Des financements complémentaires sont toutefois recherchés pour achever l'ensemble de ses composantes, selon les organisateurs.

Pour Khaoula El Kadhi, présidente de l'ASSIDJE, ce partenariat permet de "valoriser le bien classé au patrimoine mondial de l'Unesco et de le rapprocher du citoyen", considéré comme un partenaire essentiel pour assurer la préservation de ce patrimoine.

Les partenaires tunisiens et italiens du projet ont souligné l'importance de cette coopération bilatérale pour partager leurs expertises dans la gestion des sites classés, promouvoir le tourisme culturel et renforcer la participation citoyenne ainsi que la gouvernance locale.

Située dans le sud-est du pays, l'île de Djerba, l'une des principales destinations touristiques de Tunisie, a été inscrite en septembre 2023 au patrimoine mondial de l'Unesco pour son modèle d'occupation du territoire illustrant une adaptation millénaire à un environnement semi-aride et pauvre en eau.

Le bien, intitulé "Djerba : paysage culturel, témoignage d'un mode d'occupation d'un territoire insulaire", avait été validé lors de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial réunie à Riyad, en Arabie saoudite.

D'une superficie de 514 km², l'île occupe une position stratégique au coeur de la Méditerranée. Son dossier d'inscription repose sur un ensemble de 31 sites et monuments, dont 24 édifices répartis sur l'ensemble du territoire, principalement le long de son croissant fertile.

Cette sélection comprend notamment une vingtaine de mosquées historiques, parmi lesquelles Sidi Jmour, Fadhloun, Abou Messouer (Al Jamaa El Kebir), Sidi Salem ou encore Guellala, ainsi que la synagogue de la Ghriba et l'église Saint-Nicolas, témoignant de la diversité culturelle et religieuse de l'île.