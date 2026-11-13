Congo-Kinshasa: Crise alimentaire au pays - Le cri d'alarme des Nations Unies face à une urgence humanitaire sans précédent

Les résultats du 25ème cycle de l'Enquête sur le Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire (IPC) viennent de tomber, et les chiffres sont vertigineux. Près d'un quart de la population congolaise est aujourd'hui frappé par une insécurité alimentaire aiguë, une situation qui menace de s'aggraver considérablement d'ici 2027 si rien n'est fait.

La République Démocratique du Congo (RDC) s'enfonce dans une crise humanitaire de grande ampleur. Selon les dernières données publiées par les Nations Unies ce jeudi 12 novembre 2026, 25,8 millions de personnes, soit environ 23 % de la population analysée, font actuellement face à une insécurité alimentaire aiguë. Parmi elles, la situation est particulièrement critique pour 3,6 millions de Congolais qui se trouvent en situation d'urgence alimentaire (Phase 4 de l'IPC), un stade qui précède immédiatement celui de la famine.

L'Est du pays : l'épicentre de la faim

Sans surprise, les provinces de l'Est demeurent les zones les plus meurtries. Le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri, en proie à des conflits armés persistants depuis des décennies, concentrent à elles seules 10,4 millions de personnes en situation de crise (Phase 3) ou pire.

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Dans ces régions, l'insécurité empêche les agriculteurs d'accéder à leurs champs, désorganise les marchés et provoque des déplacements massifs de populations qui perdent tout moyen de subsistance du jour au lendemain.

Un horizon 2027 sombre : la barre des 30 millions pourrait être franchie

Les projections pour l'année 2027 sont tout aussi alarmantes. Les experts prévoient que le nombre de personnes en insécurité alimentaire pourrait grimper à 30,3 millions. Cette dégradation annoncée résulte d'un « cocktail explosif » de facteurs aggravants :

· La persistance des conflits et les déplacements forcés.

· Les chocs climatiques qui perturbent les cycles agricoles.

· L'inflation galopante et la hausse des prix des denrées de base.

· La réduction drastique de l'aide humanitaire, faute de financements internationaux suffisants.

L'appel à l'action du Coordonnateur Humanitaire

Lors de la présentation de ces résultats, Alain Akpadji, Coordonnateur résident et humanitaire par intérim pour la RDC, a lancé un appel pressant à la communauté internationale et aux acteurs locaux. Il a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts collectifs pour répondre aux besoins vitaux immédiats, tout en ne perdant pas de vue les solutions de long terme.

« Les solutions durables à l'insécurité alimentaire passent par une action collective qui relie l'urgence, le développement et la paix, tout en s'attaquant aux causes profondes de la vulnérabilité », a déclaré Alain Akpadji.

Au-delà de l'urgence : le « Triple Nexus »

L'approche préconisée par les Nations Unies repose sur le concept du « Triple Nexus » : l'interconnexion entre l'aide humanitaire d'urgence, les programmes de développement et la consolidation de la paix. Pour les experts, distribuer des vivres est essentiel pour sauver des vies aujourd'hui, mais renforcer la résilience des communautés, par le soutien à l'agriculture locale et la stabilisation sécuritaire, est la seule voie pour que les Congolais ne dépendent plus de l'aide extérieure demain.

Alors que les besoins augmentent et que les ressources s'amenuisent, la RDC se trouve à un tournant critique. La mobilisation internationale sera déterminante pour éviter que les projections sombres de 2027 ne deviennent une réalité tragique.