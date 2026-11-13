Congo-Kinshasa: L'Urne ou le verrou !

Le Rubicon législatif est franchi. En promulguant la loi organique portant organisation du référendum, le Président Félix Tshisekedi a doté la République démocratique du Congo d'un instrument juridique à double tranchant, susceptible de redessiner profondément l'architecture institutionnelle du pays.

Présenté par le camp présidentiel comme un acte majeur de démocratie directe, ce texte permet désormais au souverain primaire de trancher par « oui » ou par « non » sur des questions d'intérêt national, y compris sur une révision ou l'adoption d'une nouvelle Constitution. À moins de deux ans de l'échéance présidentielle de 2028, cette promulgation ne clôt pas un débat ; elle ouvre une séquence politique de haute tension où s'affrontent deux visions irréconciliables de la souveraineté.

Pour la majorité au pouvoir, incarnée par les propos d'André Mbata, cette loi constitue une avancée démocratique indéniable en rendant la parole au peuple, notamment via l'initiative citoyenne de cent mille pétitionnaires. Sur le papier, consulter directement la nation relève de l'idéal républicain. L'évocation d'une future commission multidisciplinaire d'universitaires et d'intellectuels chargée de réfléchir à la Loi fondamentale vise à donner à cette démarche le vernis de la rigueur scientifique et de la nécessité historique. Selon cette logique, une Constitution n'est pas un dogme figé, mais un contrat vivant que le peuple seul a le droit de refonder en cas de nécessité absolue.

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Cependant, la lecture politique qu'en fait l'opposition est radicalement différente et nourrit les pires craintes de crispation nationale. Pour les adversaires du régime, qui battent le pavé depuis des mois, ce texte n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie juridique destiné à faire sauter les verrous intangibles de l'article 220 de la Constitution de 2006. L'ombre d'un troisième mandat plane désormais ouvertement sur Kinshasa, d'autant que le chef de l'État lui-même n'avait pas écarté cette hypothèse en mai dernier si le peuple le souhaitait. Dès lors, le référendum apparaît moins comme un outil d'émancipation citoyenne que comme un mécanisme plébiscitaire taillé sur mesure pour contourner la limitation des deux quinquennats.

La République démocratique du Congo se trouve ainsi à la croisée des chemins. L'histoire politique africaine enseigne que les tripatouillages constitutionnels à l'approche des fins de mandat sont rarement synonymes de stabilité durable. En déplaçant la bataille politique sur le terrain glissant du changement de Constitution, le pouvoir prend le risque d'exacerber les fractures internes alors que l'intégrité territoriale du pays demeure gravement menacée à l'Est.

La véritable grandeur d'un homme d'État ne se mesure pas à sa capacité à modifier les règles du jeu pour prolonger son bail, mais à son respect scrupuleux de la parole donnée et de l'alternance pacifique. L'arme du référendum est désormais chargée ; il appartient à la classe politique congolaise de décider si elle servira à consolider la démocratie ou à raviver les vieux démons de la crise de légitimité.