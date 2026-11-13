Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - L'honorable Aimé Boji salue la promulgation de la Loi fixant les conditions d'organisation du référendum au pays

Le Président de l'Assemblée nationale, l'Honorable Aimé Boji Sangara, a salué la promulgation, par le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la Loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo.

S'exprimant devant les députés nationaux, réunis en séance plénière ce mercredi 11 novembre 2026, le speaker de la Chambre basse a souligné la portée démocratique de cette Loi, qui vient doter le pays d'un cadre juridique nécessaire à l'exercice direct de la souveraineté populaire, notamment à travers la consultation du peuple sur les grandes questions engageant l'avenir de la Nation.

Dans son intervention, le Président de l'Assemblée nationale a rappelé le principe fondamental consacré à l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants. »

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Il a, par ailleurs, relevé qu'il aura fallu attendre vingt et un ans après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006 pour que le pays se dote d'un cadre légal spécifique fixant les conditions d'organisation du référendum, permettant ainsi de rendre pleinement opérationnelle cette prérogative constitutionnelle du peuple congolais.

Pour Aimé Boji Sangara, les choix fondamentaux qui engagent le destin de la République ne sauraient être l'apanage d'une seule génération. Ils doivent faire l'objet d'une réflexion collective, intégrant aussi bien les aspirations légitimes des générations actuelles que les intérêts des générations futures.

Il a ainsi insisté sur la nécessité de placer le peuple congolais au centre de la construction de son avenir, dans le respect des principes démocratiques et de la souveraineté nationale.

À travers cette prise de position, le Président de l'Assemblée nationale réaffirme son attachement à la consolidation de la démocratie, à la participation citoyenne et au respect de la souveraineté du peuple, principes fondamentaux sur lesquels repose l'édification d'un État démocratique en République démocratique du Congo.