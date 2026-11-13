Congo-Kinshasa: Grand marché de Kinshasa « Zando » - Daniel Bumba effectue les derniers réglages en vue d'une réouverture avant les festivités de fin d'année

13 Novembre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Son Excellence Monsieur Daniel Bumba, a présidé, ce mercredi 11 novembre 2026, une importante séance de travail consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des derniers préparatifs en vue de la réouverture du Grand Marché de Kinshasa, communément appelé « Zando »

Cette réunion de suivi a rassemblé les membres du Gouvernement provincial concernés, les responsables administratifs du marché ainsi que les partenaires privés impliqués dans la réalisation de cet ouvrage.

Les échanges ont essentiellement porté sur l'évaluation du niveau d'exécution des travaux, l'identification des dernières contraintes à lever et l'examen des dispositions techniques et opérationnelles indispensables à la reprise effective des activités commerciales.

Au terme de cette évaluation, qui fait état d'un taux d'exécution des travaux supérieur à 95 %, le Gouverneur a instruit les différents intervenants de redoubler d'efforts afin de finaliser les derniers réglages au plus tard le 25 novembre.

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L'impératif est de garantir des conditions optimales d'accueil, de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement, tant pour les commerçants que pour les milliers de Kinois appelés à fréquenter quotidiennement cette prestigieuse infrastructure commerciale. Un accent particulier sera également mis sur l'accessibilité, dont le suivi ne doit souffrir d'aucune faille.

Par ailleurs, le Gouverneur Daniel Bumba réaffirme sa détermination à conduire ce projet jusqu'à son aboutissement, dans le respect des exigences opérationnelles les plus élevées et du délai annoncé.

À noter que la réhabilitation et la modernisation du Grand Marché de Kinshasa s'inscrivent dans la dynamique de transformation des infrastructures urbaines, conformément à la vision de Félix Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'État, qui tient à doter la capitale d'ouvrages modernes, adaptés aux besoins de sa population.

La réouverture prochaine de « Zando »constitue ainsi une étape importante dans la relance des activités commerciales et la redynamisation de ce pôle économique majeur de la capitale.

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