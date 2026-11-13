Congo-Kinshasa: Moïse Moni Della - Juliana Lumumba, candidate du coeur, sans couleur et sans rancoeur à l'OIF

Le choix de Juliana Lumumba est un choix judicieux opéré par le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Tshisekedi. Ce choix rencontre l'assentiment de la majorité des Congolais, au-delà de nos appartenances politiques et ethniques. Juliana est, dans une autre dimension, la candidate de l'Afrique francophone. Elle porte le nom prestigieux de son illustre père, Patrice Lumumba. Elle porte aussi sur ses épaules le poids de plus de cent millions de Congolais dont plus de la moitié sont des locuteurs de la langue française.

Ses compétences intellectuelles et son expérience à l'international, sur les plans culturel et politique, sont avérées. Le polyglottisme qu'elle affectionne est un atout majeur dont elle dispose pour diriger une organisation internationale comme la Francophonie. Cette qualité manque à ses concurrents. La candidate du Rwanda a déjà fait deux mandats improductifs, caractérisés par l'activisme et le lobbying pour yougoslaviser la RDC. Sans rancoeur ni rancune, la RDC, qui est agressée par ce pays sous la couverture du FRN de Joseph Kabila, aura du mal à tolérer encore sa présence à la tête de la Francophonie.

La RDC n'acceptera pas non plus les manoeuvres dilatoires du Président Macron pour faire passer par consensus l'ancien Premier ministre roumain, pour départager notre soeur Juliana et Mme Mushikiwabo. On peut encore tolérer le parachutage de Macky Sall, ancien Président sénégalais, homme d'expérience, pondéré et modéré, qui peut diriger une sorte de transition avant les réformes conjoncturelles et structurelles qui s'imposent pour enlever à l'OIF toute connotation colonialiste et impérialiste.

La position de notre gouvernement de menacer de quitter la Francophonie est certes compréhensible, mais pas admissible. Le grand Congo a un poids politique, démographique, économique, géographique et culturel plus que tous les pays de la Francophonie. Il doit tout simplement mettre sur la balance son poids et son apport pour changer la donne. La langue française est aujourd'hui notre langue, nous devons la défendre et la promouvoir au même titre que nos quatre langues nationales, sans complexe, sans retenue, sans demander l'autorisation à aucun pays.

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Wole Soyinka disait : « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit et dévore sa proie. » Ressasser chaque fois la menace de quitter risque de paraître comme un simple chantage d'un enfant à son père. Cette posture risque de devenir contre-productive lors du consensus ou du vote à bulletin secret. Il ne faut pas oublier que ce sont les chefs d'État qui votent. Ils sont très imbus de leurs fonctions. À tout Seigneur, tout honneur. Il ne faut pas froisser leurs excellences.