Soudan: Le pays appelle à soutenir les États arabes touchés par les conflits

Le Soudan a appelé mercredi l'Organisation arabe pour le développement administratif à accorder la priorité au soutien de la réforme administrative et du renforcement des capacités institutionnelles dans les États arabes touchés par les conflits et les crises, dans le cadre de sa stratégie 2027-2030.

Intervenant à la 122e session du Conseil exécutif de l'organisation, tenue à Rabat, le ministre soudanais des Ressources humaines et de la Protection sociale, Moustafa Ahmed Salah, a proposé un programme de coopération avec le Soudan portant sur la réforme de la fonction publique, la formation des cadres gouvernementaux, la transformation numérique et la réhabilitation des institutions nationales.

Il a également salué l'organisation du premier Forum arabe de renforcement des capacités en ressources humaines, accueilli à Khartoum en octobre, et appelé à transformer ses résultats en programmes de coopération institutionnelle durables.

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Le Conseil exécutif a approuvé les recommandations des experts et délégués, ainsi que la stratégie 2027-2030, le budget prévisionnel 2027-2028 et les dispositions relatives à l'autofinancement de l'organisation. La participation du Soudan revêt une importance particulière en tant que membre du Conseil exécutif, qui oriente les politiques et programmes de l'organisation.