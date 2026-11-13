Soudan: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la justice arabe

Le sous-secrétaire du ministère de la Justice et président du secteur juridique, Ali Khidr a réaffirmé mercredi l'engagement du Soudan à promouvoir les valeurs et principes de justice, à développer les législations et accords pertinents, et à harmoniser les visions juridiques au sein du monde arabe.

Intervenant à l'ouverture de la 42e session du Conseil des ministres arabes de la Justice, au nom du ministre de la Justice, le Dr Abdallah Mohamed Darf, il a souligné que la région arabe fait face à des défis majeurs, notamment les ingérences extérieures, les conflits armés, le terrorisme, la migration irrégulière, la criminalité transfrontalière organisée, ainsi que les crises économiques et sociales.

Il a dénoncé les violations commises au Soudan, qu'il a attribuées aux Forces de soutien rapide, évoquant des actes de violence, des déplacements de populations et des destructions d'infrastructures, en violation du droit international humanitaire et des principes humanitaires.

Le vice-ministre a également salué les efforts du secrétariat technique du Conseil et remercié l'Algérie pour l'accueil de la session. Il a ensuite remis la présidence de la 42e session au ministre algérien de la Justice, Lotfi Boudjemaa