Soudan: L'envoyé suédois soutient les efforts de dialogue à Khartoum

L'envoyé suédois pour le Soudan a exprimé mercredi lors d'une visite au siège de la Commission de préparation du dialogue soudano-soudanais à Khartoum, sa compréhension et son soutien aux efforts déployés pour lancer un dialogue inclusif capable de traiter les causes profondes de la crise.

Le membre de la Commission, Osman Mirghani Abdallah, a indiqué que l'entretien avait permis un échange de vues sur l'évolution de la crise et les conditions nécessaires au lancement du dialogue. Il a souligné que l'envoyé suédois, qui avait précédemment travaillé au Soudan entre 2012 et 2015, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'ampleur des destructions constatées dans le pays.

La Commission a réaffirmé que le dialogue devait rester exclusivement soudanais, sans ingérence extérieure dans son orientation ou ses résultats. Elle a toutefois sollicité l'appui de la Suède et de ses partenaires internationaux pour faciliter les contacts avec les forces qui ne participent pas encore aux efforts de dialogue, notamment le coalition Simoud.

Selon Osman Mirghani, le dialogue envisagé doit dépasser les élites politiques et le partage du pouvoir afin d'associer l'ensemble des composantes de la société soudanaise, de mettre fin à la guerre et de prévenir sa reprise.