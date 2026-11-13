Soudan: L'envoyé suédois soutient les efforts de dialogue à Khartoum

12 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'envoyé suédois pour le Soudan a exprimé mercredi lors d'une visite au siège de la Commission de préparation du dialogue soudano-soudanais à Khartoum, sa compréhension et son soutien aux efforts déployés pour lancer un dialogue inclusif capable de traiter les causes profondes de la crise.

Le membre de la Commission, Osman Mirghani Abdallah, a indiqué que l'entretien avait permis un échange de vues sur l'évolution de la crise et les conditions nécessaires au lancement du dialogue. Il a souligné que l'envoyé suédois, qui avait précédemment travaillé au Soudan entre 2012 et 2015, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'ampleur des destructions constatées dans le pays.

La Commission a réaffirmé que le dialogue devait rester exclusivement soudanais, sans ingérence extérieure dans son orientation ou ses résultats. Elle a toutefois sollicité l'appui de la Suède et de ses partenaires internationaux pour faciliter les contacts avec les forces qui ne participent pas encore aux efforts de dialogue, notamment le coalition Simoud.

Selon Osman Mirghani, le dialogue envisagé doit dépasser les élites politiques et le partage du pouvoir afin d'associer l'ensemble des composantes de la société soudanaise, de mettre fin à la guerre et de prévenir sa reprise.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.