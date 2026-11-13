Soudan: Nil Blanc - PAM et l'État renforcent leur partenariat agricole

12 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouvernement de l'État du Nil Blanc et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont examiné mercredi lors d'une réunion tenue à Rabak, les moyens de renforcer le soutien agricole et la sécurité alimentaire dans l'État. La rencontre, présidée par le gouverneur, le lieutenant-général Qamar Eddin Mohamed a abordé la situation humanitaire, la condition des réfugiés et des déplacés, ainsi que les répercussions de la baisse de l'aide alimentaire sur la sécurité et la cohésion sociale.

Le gouverneur a indiqué que le PAM s'est engagé à soutenir le secteur agricole en fournissant des intrants, notamment des semences et des technologies modernes, afin de faire face à la grave pénurie alimentaire aggravée par les conséquences de la guerre.

De son côté, le directeur exécutif du PAM, M. Luk Lindberg, a réaffirmé l'engagement de l'organisation à poursuivre l'assistance aux déplacés internes et aux réfugiés accueillis dans l'État, tout en élargissant le soutien à la production agricole. Le programme compte exploiter le potentiel agricole du Nil Blanc et encourager davantage d'agriculteurs à participer à la production, dans une perspective d'autosuffisance et de développement durable.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.