Soudan: Nil Blanc - PAM et l'État renforcent leur partenariat agricole

Le gouvernement de l'État du Nil Blanc et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont examiné mercredi lors d'une réunion tenue à Rabak, les moyens de renforcer le soutien agricole et la sécurité alimentaire dans l'État. La rencontre, présidée par le gouverneur, le lieutenant-général Qamar Eddin Mohamed a abordé la situation humanitaire, la condition des réfugiés et des déplacés, ainsi que les répercussions de la baisse de l'aide alimentaire sur la sécurité et la cohésion sociale.

Le gouverneur a indiqué que le PAM s'est engagé à soutenir le secteur agricole en fournissant des intrants, notamment des semences et des technologies modernes, afin de faire face à la grave pénurie alimentaire aggravée par les conséquences de la guerre.

De son côté, le directeur exécutif du PAM, M. Luk Lindberg, a réaffirmé l'engagement de l'organisation à poursuivre l'assistance aux déplacés internes et aux réfugiés accueillis dans l'État, tout en élargissant le soutien à la production agricole. Le programme compte exploiter le potentiel agricole du Nil Blanc et encourager davantage d'agriculteurs à participer à la production, dans une perspective d'autosuffisance et de développement durable.