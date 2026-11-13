Soudan: Gedarif - Examen du plan stratégique 2027 du projet SAFER Soudan

La directrice générale du ministère de la Protection sociale et du Développement de l'État de Gedarif Asia Hussein a reçu mercredi une délégation de CARE International, conduite par Shen Kavlat, directeur du projet SAFER Soudan, afin d'examiner la deuxième phase du plan stratégique du projet pour 2027.

Les discussions ont porté sur l'évaluation des résultats de la première année, l'état d'avancement des activités, les principaux défis rencontrés et les mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre. Les deux parties ont également abordé la création d'espaces adaptés aux besoins des populations dans les zones accueillant des déplacés, ainsi que les mécanismes de soutien aux communautés d'accueil.

Ces initiatives visent à combler les besoins humanitaires et sociaux, à renforcer les services de protection des groupes vulnérables et à améliorer la réponse humanitaire. Le ministère et CARE International ont souligné la nécessité d'une coordination étroite et d'une orientation des programmes selon les besoins réels des déplacés et des communautés hôtes, en appui aux efforts de l'État pour élargir la protection sociale.