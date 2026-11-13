Guinée Equatoriale: Biens mal acquis : Bras de fer diplomatique entre Paris et Malabo autour de patrimoine des Obiang

L'affaire des biens mal acquis continue d'empoisonner les relations entre la France et la Guinée équatoriale. Alors que la justice a acté la condamnation du clan Obiang, Malabo multiplie les pressions au sommet pour bloquer la vente de l'hôtel particulier de l'avenue Foch.

C'est un dossier judiciaire qui refuse de s'éteindre. L'affaire des biens mal acquis, qui vise les avoirs frauduleux amassés en Occident par des dirigeants, trouve en la Guinée équatoriale l'un de ses cas les plus emblématiques. Au cœur de la tourmente : Teodoro Nguema Obiang Mangue, surnommé Teodorin, vice-président et fils du chef de l'État.

Du verdict historique à la bataille de l'avenue Foch

En 2021, la justice française a définitivement condamné Teodorin Obiang à trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de son patrimoine en France, estimé à 150 millions d'euros.

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Mais le véritable point de fixation reste l'immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris, saisi en vue d'une vente aux enchères. Pour éviter cette perte, Malabo tente de faire valoir un statut diplomatique du bâtiment, une ligne de défense rejetée à plusieurs reprises par la justice française et la Cour internationale de justice.

Face à ces revers judiciaires, la riposte est devenue politique. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est allé jusqu'à solliciter directement l'intervention d'Emmanuel Macron lors d'un sommet à l'Élysée. Une tentative désespérée de Malabo pour obtenir un gel politique de la procédure et sauver ce symbole de son emprise patrimoniale à Paris.

Un combat citoyen et un précédent pour le continent

Ce feuilleton judiciaire, initialement porté à bout de bras par des ONG comme Sherpa face au scepticisme des diplomaties, a fondamentalement redéfini les règles du jeu face à l'impunité financière internationale.

Au-delà du cas équato-guinéen, dont les ramifications s'étendent désormais jusqu'aux enquêtes menées en Suisse contre les avoirs du clan, l'affaire pose le défi de la restitution effective des fonds aux populations civiles spoliées. Pour l'Afrique, c'est l'affirmation d'une exigence de transparence et de justice économique qui dépasse largement le cadre des relations franco-africaines.