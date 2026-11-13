Burundi: Le président de la CECAB, en visite auprès du chef de l'État, exprime son inquiétude face à la situation économique

Bujumbura — La pénurie de carburant et d'engrais, le manque de devises étrangères et les problèmes d'approvisionnement en électricité. Telles sont les principales préoccupations concernant la situation économique et sociale du Burundi présentées par Mgr Joachim Ntahondereye, Évêque de Muyinga et président de la Conférence épiscopale catholique du Burundi (CECAB), au président Évariste Ndayishimiye, lors d'une audience qui s'est tenue le 12 novembre au palais Ntare Rushatsi.

Le président de la CECAB a ainsi réitéré le tableau préoccupant déjà dressé en juin dans le document final de l'Assemblée plénière des Évêques.

À cette occasion, les Évêques avaient fait part de leur inquiétude face aux rendements agricoles insuffisants, dus au manque de précipitations qui avait touché certaines régions du pays et à la hausse des prix des engrais et des carburants. La hausse des prix de ces deux produits, indispensables à l'agriculture moderne, est également liée à la pénurie de devises étrangères nécessaires pour les acheter sur les marchés internationaux.

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À une situation déjà préoccupante en soi pourraient bientôt s'ajouter les effets du phénomène climatique El Niño sur l'agriculture burundaise. Selon l'Organisation météorologique mondiale, entre octobre et décembre de cette année, plusieurs régions du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda pourraient enregistrer des précipitations jusqu'à 40 % supérieures à la moyenne.

Si, d'une part, les précipitations supérieures à la normale peuvent améliorer la disponibilité des pâturages et de l'eau pour le bétail, elles entraînent, d'autre part, une augmentation significative du risque d'inondations. Celles-ci pourraient faire des victimes, détruire les récoltes et endommager des infrastructures essentielles, tout en augmentant le risque d'épidémies liées à des maladies transmises par l'eau ou par des vecteurs. D'autres conséquences pourraient concerner l'accès aux services de santé et de nutrition.

En réponse aux préoccupations exprimées par Mgr Ntahondereye, le président Ndayishimiye a exhorté les Burundais à s'appuyer davantage sur les ressources nationales, compte tenu de la réduction sensible de l'aide extérieure. Pour faire face à la pénurie de devises étrangères, il a souligné la nécessité de développer des activités génératrices de revenus, en misant notamment sur les cultures d'exportation, le secteur minier et le tourisme.

À titre d'exemple, il a cité la Tanzanie qui, selon lui, construit son développement dans un contexte de paix, contrairement au Burundi où certains, selon le président, compromettraient les résultats positifs obtenus jusqu'à présent.

Enfin, le chef de l'État a salué la contribution de l'Église catholique au développement du pays, l'invitant à intensifier la sensibilisation des fidèles aux thèmes du travail et de l'épanouissement personnel. Il a également souligné l'importance de rencontres de ce type pour renforcer les relations entre l'État et l'Église, notamment dans la perspective des élections.