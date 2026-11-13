Sierra Leone: Là où tout a commencé, la Société des Missions africaines renouvelle sa vocation missionnaire

Freetown — Un retour aux sources pour renouveler l'engagement missionnaire, rencontrer les confrères et envisager l'avenir aux côtés des Églises locales. Telle est la signification de la visite du père François du Penhoat, Supérieur général de la Société des Missions africaines (SMA), à la Délégation de Sierra Leone, premier territoire de mission de l'Institut et lieu où est mort et a été enterré le fondateur, Melchior de Marion Brésillac, Évêque missionnaire français.

« Ce fut pour moi une grande joie et un motif de gratitude de pouvoir visiter cette terre », a déclaré le père du Penhoat, lors de sa première visite dans le pays depuis son élection au poste de Supérieur général. Parmi les objectifs de ce voyage figuraient la rencontre avec les missionnaires, l'écoute de leurs témoignages, la découverte de près des réalités pastorales et le recueillement sur la tombe du fondateur.

C'est le père Hospice Atchokossi, missionnaire béninois de la SMA en Sierra Leone, qui a relaté à l'Agence Fides les moments forts de cette visite.

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Le lendemain de son arrivée, le Supérieur général s'est rendu sur la tombe de Mgr de Marion Brésillac, où il a animé un moment de prière avec les membres de la délégation. Cette visite revêt une signification particulière en cette année où l'on célèbre le bicentenaire de la naissance du père Augustin Planque, enterré aux côtés du fondateur, dont il fut le successeur et le témoin de la continuité de l'oeuvre missionnaire de la SMA.

Après une longue interruption, la Société des Missions africaines a repris ses activités en Sierra Leone, où elle oeuvre désormais sans interruption depuis plus de douze ans. L'activité missionnaire s'articule aujourd'hui autour de trois communautés : Kwama, dans l'archidiocèse de Freetown ; Buedu, dans le diocèse de Kenema ; et Zimi, dans le diocèse de Bo, près de la frontière avec le Libéria. Il s'agit de territoires de première évangélisation, dans lesquels les missionnaires s'emploient à annoncer l'Évangile et à accompagner le cheminement des communautés chrétiennes.

Au cours de sa visite, le père du Penhoat a rencontré les missionnaires et les équipes pastorales des trois communautés, et a également eu des entretiens individuels avec ses confrères afin d'écouter leurs expériences, leurs difficultés et leurs perspectives. Il a en outre rencontré les évêques des diocèses où la SMA est présente, auxquels il a exprimé sa gratitude pour leur accueil et leur collaboration à l'oeuvre d'évangélisation. Ces rencontres ont également été l'occasion de réfléchir aux perspectives de développement de la présence missionnaire dans le pays et aux défis qui attendent la Délégation.

Ce voyage a permis de renouer avec les origines de l'Institut, confirmant la volonté de poursuivre le service missionnaire en étroite collaboration avec les Églises locales.

Au niveau national, le pays se prépare au recensement de la population, prévu pour le 1er décembre 2026. Cet événement constitue une étape importante pour actualiser les données démographiques et socio-économiques et fournir des outils utiles à la programmation des politiques publiques, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures et des services sociaux.

Dans ce contexte, les Églises chrétiennes continuent de jouer un rôle significatif dans la vie publique, à travers des initiatives éducatives et sociales, la promotion de la dignité humaine et la mise en place de voies de dialogue et de solidarité. Les actions en faveur des groupes les plus vulnérables de la population et des communautés locales revêtent une importance particulière, notamment par le soutien à l'éducation et l'amélioration des infrastructures.

L'éducation reste en effet l'une des priorités pour l'avenir de la Sierra Leone, au même titre que la nécessité d'élargir les possibilités de formation et d'améliorer les infrastructures scolaires. Une attention particulière est également accordée à la protection de l'enfance et aux questions de genre.

La protection des mineurs et des personnes les plus vulnérables, la promotion de la dignité des femmes et la prévention de toute forme d'abus et de discrimination constituent des défis majeurs pour la société sierra-léonaise. Dans ce contexte, les communautés religieuses sont appelées à apporter leur contribution par le biais d'actions de sensibilisation et d'initiatives visant à promouvoir une culture du respect des droits de l'homme.