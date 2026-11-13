Addis Ababa — « L'initiative Green Legacy témoigne de l'engagement de l'Éthiopie dans la lutte contre le changement climatique à travers le reboisement à grande échelle, la préservation de l'environnement et le développement durable », a déclaré Billene Seyoum, attachée de presse du cabinet du Premier ministre (PMO).

S'exprimant lors d'une conférence de presse sur la participation de l'Éthiopie à la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, en Turquie,Billiene a souligné les progrès réalisés par le pays en matière de protection de l'environnement, de développement des énergies renouvelables et de préparatifs en vue d'accueillir la COP32 en 2027.

Elle a révélé que l'Éthiopie avait planté plus de 56 milliards de jeunes plants au cours des huit dernières années dans le cadre de l'initiative « Green Legacy ».

L'attachée de presse a qualifié ce programme national phare de contribution majeure aux efforts mondiaux visant à atténuer le changement climatique et à restaurer les écosystèmes dégradés.

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Billene a toutefois souligné que le succès de cette initiative ne devait pas être mesuré uniquement au nombre de jeunes plants plantés, mais également à leur survie, aux soins continus qui leur sont prodigués et à leur protection, afin de garantir des bénéfices environnementaux durables.

Elle a appelé à une participation plus large du public à la préservation de l'environnement, soulignant que l'entretien et la protection des arbres plantés devaient devenir une responsabilité partagée par toutes les couches de la société.

Elle a également rappelé les appels répétés du Premier ministre Abiy Ahmed invitant les citoyens à jouer un rôle actif dans l'entretien des arbres plantés afin de maximiser leurs avantages environnementaux et économiques à long terme.

Abordant la transition de l'Éthiopie vers les énergies propres, Mme Billene a mis en avant les investissements croissants du pays dans l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et l'énergie solaire afin de répondre à la demande nationale croissante en électricité tout en renforçant sa capacité à approvisionner les marchés régionaux en électricité.

Elle a cité les projets éoliens et solaires en cours comme preuve des efforts déployés par l'Éthiopie pour diversifier son mix énergétique renouvelable et promouvoir un avenir énergétique durable.

Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), a-t-elle ajouté, représente une étape majeure dans les ambitions du pays en matière d'énergies renouvelables et de capacité de production d'électricité.

Ce projet emblématique sera également mis à l'honneur au pavillon éthiopien lors de la COP31, a-t-elle souligné.

Billene a insisté sur le fait que les investissements de l'Éthiopie dans les énergies renouvelables, le reboisement et la protection de l'environnement vont au-delà des priorités nationales de développement, contribuant ainsi aux efforts internationaux plus larges visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir le développement durable.

La réunion d'information a également mis en avant les engagements pris par le Premier ministre Abiy Ahmed lors de la COP31, les préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir la COP32 en 2027, ainsi que les projets du pays visant à présenter à la communauté internationale ses réalisations en matière de développement et ses initiatives en faveur de l'action climatique.