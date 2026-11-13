Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que le gouvernement éthiopien redouble d'efforts pour tenir sa promesse en matière de logement sur cinq ans

13 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à relever les défis liés au logement en Éthiopie, s'engageant à tenir sa promesse de construire des logements dans un délai de cinq ans.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement travaillait sans relâche, jour et nuit, pour concrétiser cet engagement.

Il a reconnu les défis importants auxquels sont confrontés les citoyens en matière de logement, soulignant que l'accès à des logements décents et abordables n'était pas seulement un objectif de développement, mais une responsabilité fondamentale envers la population.

« Notre priorité reste d'obtenir des résultats tangibles, d'alléger le fardeau du logement pour nos concitoyens et d'offrir de meilleures conditions de vie aux familles dans tout le pays », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que les efforts du gouvernement visent à traduire ses engagements en matière de logement en résultats concrets.

Le Premier ministre a également réaffirmé l'engagement de son gouvernement à améliorer les conditions de vie et à élargir l'accès à des logements abordables pour les familles dans tout le pays.

Lire l'article original sur ENA.

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