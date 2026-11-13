Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à relever les défis liés au logement en Éthiopie, s'engageant à tenir sa promesse de construire des logements dans un délai de cinq ans.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement travaillait sans relâche, jour et nuit, pour concrétiser cet engagement.

Il a reconnu les défis importants auxquels sont confrontés les citoyens en matière de logement, soulignant que l'accès à des logements décents et abordables n'était pas seulement un objectif de développement, mais une responsabilité fondamentale envers la population.

« Notre priorité reste d'obtenir des résultats tangibles, d'alléger le fardeau du logement pour nos concitoyens et d'offrir de meilleures conditions de vie aux familles dans tout le pays », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que les efforts du gouvernement visent à traduire ses engagements en matière de logement en résultats concrets.

Le Premier ministre a également réaffirmé l'engagement de son gouvernement à améliorer les conditions de vie et à élargir l'accès à des logements abordables pour les familles dans tout le pays.