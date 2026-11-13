Addis Ababa — Les attachés de défense français et danois ont souligné l'intérêt légitime de l'Éthiopie à disposer d'un accès à la mer Rouge, ainsi que son rôle potentiel dans la préservation de la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique, région d'importance stratégique.

S'adressant à l'ENA, les attachés de défense ont également déclaré qu'en tant que puissance régionale, l'Éthiopie devrait s'impliquer dans les mécanismes susceptibles d'assurer la sécurité mondiale dans la Corne de l'Afrique.

Le colonel Damien Cypryk, attaché de défense français, a déclaré que l'aspiration de l'Éthiopie à accéder à la mer Rouge était légitime, compte tenu de son importance pour le développement et la stabilité du pays.

« L'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge est un acte tout à fait légitime, car il s'agit d'une question de développement et de stabilité », a-t-il déclaré.

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Actuellement, l'Éthiopie milite activement en faveur d'un accès permanent à la mer Rouge, en invoquant ses circonstances géographiques, historiques et économiques.

La proximité géographique du pays avec la mer Rouge, ainsi que ses liens historiques avec les ports de la région, restent au coeur de ses efforts pour obtenir un débouché maritime souverain.

M. Cypryk a souligné l'importance stratégique de la mer Rouge, du détroit de Bab al-Mandab et de la Corne de l'Afrique, les décrivant comme un corridor vital dont la sécurité a des implications de grande envergure au-delà de la région.

Il a fait remarquer que les développements dans cette zone d'importance stratégique pourraient avoir des répercussions sur l'ensemble du continent africain et la communauté internationale au sens large.

L'attaché de défense a souligné que l'Éthiopie, en tant que puissance régionale, a un rôle légitime à jouer dans la sécurité régionale et devrait participer activement aux mécanismes destinés à préserver la paix et la stabilité.

« Je suis convaincu que l'Éthiopie, en tant que puissance régionale, a toute légitimité pour contribuer à la sécurité régionale, et qu'elle devrait s'impliquer dans les mécanismes susceptibles d'assurer la sécurité dans la région », a-t-il déclaré.

L'attaché de défense français a en outre expliqué que la France soutenait le dialogue et les négociations comme moyens appropriés pour répondre à la quête d'un accès à la mer de l'Éthiopie, soulignant que Paris, à l'instar de nombreux autres pays, avait des intérêts stratégiques dans la région et oeuvrait donc en faveur de la paix et de la stabilité.

De son côté, le commandant Anders Lakjer, attaché de défense danois en Éthiopie, a mis en avant la contribution potentielle de l'Éthiopie à la lutte contre le terrorisme et à la réponse aux menaces croissantes pesant sur la sécurité maritime dans la région.

« L'Éthiopie peut jouer un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme ainsi que contre toutes les menaces pesant sur la sécurité maritime dans la région », a-t-il déclaré à l'ENA.

M. Lakjer a appelé les pays en mesure de contribuer à la sécurité régionale à collaborer afin de renforcer la protection maritime et les efforts de lutte contre le terrorisme.