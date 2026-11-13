Ethiopie: Le pays renforce ses partenariats régionaux et mondiaux à l'approche de la COP32

13 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie intensifie ses efforts diplomatiques auprès de ses partenaires régionaux et internationaux afin de renforcer la coopération en matière de climat et de faire avancer les priorités communes, en vue d'accueillir la 32e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP32) en 2027.

Le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, Gedion Timothewos, a tenu des entretiens bilatéraux avec la ministre rwandaise de l'Environnement, Bernadette Arakwiye, axés sur le renforcement de la coopération et de la coordination en vue de la préparation de la COP32.

Au cours des discussions, les deux parties ont convenu de collaborer étroitement sur leurs priorités communes en matière de climat et de coordonner leurs efforts afin d'assurer le succès de la COP32, qui devra déboucher sur des résultats concrets pour toutes les Parties.

Dans le cadre d'une rencontre parallèle à la COP31 à Antalya, en Turquie, la ministre des Finances et négociatrice en chef pour la COP32, Fitsum Assefa, s'est entretenu avec Paschal Donohoe, directeur général et responsable de la connaissance au sein du Groupe de la Banque mondiale.

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Les discussions ont porté sur l'approfondissement de la coopération dans la perspective de la COP32, les deux parties ayant échangé leurs points de vue sur la mobilité électrique, le financement de la lutte contre le changement climatique, la mise en oeuvre des mesures climatiques et les crédits carbone.

Ces échanges soulignent les efforts diplomatiques croissants déployés par l'Éthiopie pour mobiliser le soutien régional, renforcer les partenariats internationaux et forger un consensus autour des priorités climatiques clés, alors que le pays se prépare à accueillir en 2027 l'une des conférences sur le climat les plus importantes au monde, a appris l'ENA.

Lire l'article original sur ENA.

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