Ethiopie: Un forum s'engage à défendre les intérêts stratégiques de le pays concernant le Nil et la mer Rouge

Addis Ababa — Le Forum stratégique du Nil et de la mer Rouge, récemment créé, s'est engagé à renforcer la recherche, la défense des politiques publiques et la mobilisation du public afin de promouvoir les intérêts stratégiques de l'Éthiopie dans ces deux voies navigables essentielles.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le directeur général du forum, Solomon Tefera, a déclaré que cette institution avait été créée en tant qu'organisme légalement reconnu afin de renforcer les intérêts stratégiques de l'Éthiopie sur le Nil et la mer Rouge.

Solomon a déclaré que ce forum visait à mobiliser la société civile, les universitaires, les chercheurs et le grand public afin de préserver les intérêts stratégiques de l'Éthiopie concernant ces deux cours d'eau, qui sont essentiels à son développement économique, à la stabilité régionale et à son rayonnement géopolitique.

Il a ajouté que la protection des intérêts nationaux exigeait des efforts coordonnés entre le gouvernement, la société civile et le grand public, soulignant que l'engagement de la société civile dans la recherche, le plaidoyer et la sensibilisation restait insuffisant.

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Solomon a précisé que les intérêts de l'Éthiopie concernant ces deux cours d'eau vont au-delà des ressources en eau et de l'accès maritime.

Il a également expliqué que ces deux cours d'eau englobent le développement économique, la stabilité politique, la paix régionale, les intérêts géopolitiques et le rayonnement international de l'Éthiopie.

Pour combler les lacunes existantes, le forum prévoit de mener des recherches universitaires et politiques, d'organiser des conférences et des dialogues politiques, et de promouvoir un plaidoyer diplomatique et public sur les questions relatives au Nil et à la mer Rouge.

M. Solomon a déclaré que le forum avait défini 12 objectifs, axés sur la recherche et le plaidoyer diplomatique afin de préserver les intérêts de l'Éthiopie concernant le Nil et la mer Rouge.

Le PDG a en outre précisé que le forum viserait à favoriser l'accès du pays à un débouché sur la mer, à renforcer la coopération régionale, à sensibiliser davantage le public et à soutenir le dialogue politique ainsi que les partenariats stratégiques.

Il vise également à renforcer la recherche et la défense des intérêts de l'Éthiopie concernant l'Abay (Nil Bleu), notamment en mettant en avant les avantages que cette rivière apporte au pays et l'importance de la coopération régionale dans l'utilisation des ressources en eau partagées.

En ce qui concerne l'accès à la mer, le forum a pour objectif de promouvoir la recherche et le plaidoyer politique afin d'aider la communauté internationale à comprendre l'importance stratégique de l'accès de l'Éthiopie à un débouché sur la mer, ainsi que ses implications pour le pays et l'ensemble de la région.

M. Solomon a déclaré que ce forum réunirait des universitaires, des intellectuels, des experts et d'autres parties prenantes afin de développer des perspectives fondées sur la recherche, intégrant les dimensions historiques, juridiques, géopolitiques, diplomatiques et économiques des intérêts de l'Éthiopie.

Il a ajouté que l'institution avait l'intention de soutenir l'engagement diplomatique et les partenariats stratégiques avec d'autres pays par le biais de la coopération internationale et d'approches pacifiques, afin de promouvoir les intérêts de l'Éthiopie et de renforcer les relations régionales.