Tunisie: Tomates égyptiennes à Médenine - Des prélèvements prévus pour contrôler leur conformité sanitaire

Les tomates importées d'Égypte ne sont pas encore arrivées sur le marché de gros de Médenine. Une visite de terrain y sera effectuée demain afin de vérifier leur éventuelle présence et de procéder à des prélèvements pour des analyses sanitaires.

Le coordinateur régional de l'Instance Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) à Médenine, Mohamed Néji, a indiqué que les tomates égyptiennes n'avaient pas encore été acheminées vers la région. Il a précisé qu'une visite sur place serait organisée en coordination avec la direction régionale du Commerce et les services municipaux.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, il a ajouté que des échantillons de tomates seraient prélevés si le produit était disponible sur le marché lors de cette visite. Il a également appelé les citoyens à contacter l'Instance en cas de doute sur la conformité sanitaire d'un produit de consommation.

De son côté, le correspondant de Jawhara FM a rapporté, ce vendredi, que les tomates importées d'Égypte étaient absentes du marché central, où étaient notamment proposées des tomates algériennes et celles provenant de Sbiba.

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Il a toutefois précisé que les tomates égyptiennes étaient présentes sur le marché la veille. Les prix des tomates y avoisinaient les 2,8 dinars le kilogramme, tandis que le prix de vente au consommateur atteignait environ 3,8 dinars.