Tunisie: Tomates égyptiennes à Médenine - Des prélèvements prévus pour contrôler leur conformité sanitaire

13 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les tomates importées d'Égypte ne sont pas encore arrivées sur le marché de gros de Médenine. Une visite de terrain y sera effectuée demain afin de vérifier leur éventuelle présence et de procéder à des prélèvements pour des analyses sanitaires.

Le coordinateur régional de l'Instance Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) à Médenine, Mohamed Néji, a indiqué que les tomates égyptiennes n'avaient pas encore été acheminées vers la région. Il a précisé qu'une visite sur place serait organisée en coordination avec la direction régionale du Commerce et les services municipaux.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, il a ajouté que des échantillons de tomates seraient prélevés si le produit était disponible sur le marché lors de cette visite. Il a également appelé les citoyens à contacter l'Instance en cas de doute sur la conformité sanitaire d'un produit de consommation.

De son côté, le correspondant de Jawhara FM a rapporté, ce vendredi, que les tomates importées d'Égypte étaient absentes du marché central, où étaient notamment proposées des tomates algériennes et celles provenant de Sbiba.

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Il a toutefois précisé que les tomates égyptiennes étaient présentes sur le marché la veille. Les prix des tomates y avoisinaient les 2,8 dinars le kilogramme, tandis que le prix de vente au consommateur atteignait environ 3,8 dinars.

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