Tunisie: Bab Souika - Vaste campagne contre l'occupation illégale des trottoirs

Les unités du poste de la police municipale de Bab Souika, en coordination avec les services de la zone de sûreté nationale de Tunis-Médina et la municipalité de Tunis, ont mené une vaste opération de terrain pour lutter contre les infractions et les occupations illégales de la voie publique, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2026.

Lancée à minuit et poursuivie jusqu'à 3h30 du matin, cette campagne a couvert l'ensemble du périmètre de la circonscription municipale de Bab Souika. Elle a notamment porté sur l'enlèvement des barrières métalliques et des blocs de béton installés anarchiquement sur les trottoirs et les chaussées, qui représentent un danger pour les piétons, particulièrement les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les enfants. Ces installations portent également atteinte à l'esthétique urbaine du quartier.

L'intervention a ciblé 93 points noirs répartis sur plusieurs avenues et ruelles, notamment l'avenue Hédi Saïdi, les rues El Marjania, Oum Saad Yahia, Mohamed El Asfar Jerad, Salem Belkallaline, El Hjab, Ali Belhouane et Mejez El Bab, ainsi que la place des bus de Bab El Khadhra.

Cinq camions de marchandises et plusieurs équipements saisis

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'opération a permis de saisir et d'évacuer cinq camions chargés de chaussures et de vêtements usagés destinés au commerce informel, ainsi qu'un camion de pneus et deux camions transportant des structures métalliques destinées à la fabrication de supports pour bouteilles d'oxygène utilisées dans les cliniques et les hôpitaux.

Les saisies ont également concerné des poutres en bois, des éléments métalliques et en béton, ainsi que d'anciennes structures d'équipements domestiques qui encombraient la voie publique.

Les équipes municipales ont, par ailleurs, retiré 32 blocs de béton installés illégalement sur les trottoirs et les passages piétons. Six charrettes utilisées pour la vente de sandwichs (« kaskrout ») ont également été saisies puis détruites.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre les dépassements commis par certains propriétaires de locaux d'habitation et exploitants d'activités commerciales et industrielles, qui s'approprient illégalement les trottoirs et les espaces publics.