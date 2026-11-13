Tunisie: Qatar - Vers un renforcement de la coopération dans les télécommunications et le numérique

Le renforcement de la coopération bilatérale et le développement du partenariat entre la Tunisie et le Qatar dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information ont été au centre d'une rencontre tenue jeudi 12 novembre 2026 entre le ministre Tunisien des Technologies de la Communication, Sofiane Hemissi, et son homologue qatari, Mohamed ben Ali ben Mohamed Al Mannai.

Organisée en marge des travaux de la Conférence mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (PP-26), à Doha, cette rencontre a permis d'examiner les moyens de porter la coopération entre les deux pays à un niveau supérieur, en tenant compte des mutations technologiques rapides et des nouvelles perspectives de partenariat et d'échange d'expertises.

Les discussions ont notamment porté sur le soutien à la transformation numérique, le partage d'expériences en matière de développement des services numériques et de modernisation des services publics, ainsi que sur les possibilités de coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. Les deux parties ont également évoqué les applications de ces technologies au service du développement économique et social.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les échanges ont par ailleurs abordé les perspectives de développement des infrastructures numériques et le renforcement de la sécurité des réseaux et du cyberespace. L'objectif est de mettre en place des systèmes numériques sûrs, résilients et fiables, capables de suivre les évolutions technologiques et de répondre aux défis et aux besoins futurs.

À l'issue de la rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la coordination et d'intensifier les échanges d'expertises et de bonnes pratiques. Ils ont également souligné l'importance de consolider les partenariats entre les institutions et les structures spécialisées des deux pays, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement dans le secteur des technologies de la communication et de la transformation numérique.