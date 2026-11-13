Afrique du Nord: Aujourd'hui, Tunisie-Libye - La composition probable des Aigles de Carthage

13 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne de football affrontera son homologue libyenne ce vendredi 13 novembre 2026, à partir de 17 heures, au stade Taïeb Mhiri de Sfax, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Voici la composition probable des Aigles de Carthage pour cette rencontre :

Aymen Dahmen, Montassar Talbi, Alaeddine Ghram, Ali Maâloul, Mohamed Dräger, Aïssa Laïdouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ismaël Gharbi, Elias Saad, Seifallah Ltaief et Firas Chaouat.

À noter que la rencontre devrait se dérouler devant plus de 8 000 spectateurs.

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