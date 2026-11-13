Tunisie: Débats budgétaires - Les concessionnaires et constructeurs automobiles auditionnés en commission

Malgré des prix relativement élevés, la demande sur les véhicules neufs s'élève en Tunisie à 80 mille unités par an. Or les concessionnaires ne sont autorisés à en importer que 50 mille, dont 10 mille voitures populaires (4 chevaux). Il en résulte de longues listes et des délais d'attente pouvant atteindre plusieurs années, selon les marques. D'où un recours massif au marché d'occasion, ce qui explique en partie les prix également élevés des voitures usagées mais aussi le recours de plus en plus fréquent à l'importation dite « parallèle » bien qu'elle soit encadrée et finissant par l'attribution d'une immatriculation tunisienne en bonne et due forme.

Mieux, le législateur tunisien, dans le cadre de la loi de finances 2026, a accordé un avantage fiscal semblable au régime «FCR», permettant à chaque ménage résidant en Tunisie d'importer une voiture d'occasion dont l'âge ne dépasse pas les 7 années. Un programme mort-né, dans la mesure où les textes d'application fixant les modalités et les procédures d'importation n'ont jamais été publiés jusqu'à ce jour, alors que le programme devait démarrer en juillet dernier...

Tant mieux pour les finances publiques, confrontées à des défis beaucoup plus importants, dont la préservation de l'équilibre de la balance des paiements, alors que les prix du pétrole et des matières premières explosent, suite aux tensions aux Moyen-Orient. Et tant pis pour les ménages aux revenus limités qui ont eu, par moments, une lueur d'espoir de se doter d'un véhicule bon marché...

Les concessionnaires automobiles, qui s'opposaient au programme depuis son adoption l'année dernière, dénonçaient un encouragement du commerce parallèle des voitures aux dépens de leurs intérêts. Or il n'y a pas lieu de comparaison entre le marché du neuf, qui offre des garanties et des services après-vente, et celui d'occasion sujet à tout type d'arnaque et de mauvaises surprises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Auditionnés, jeudi, par la Commission des finances et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), les représentants du secteur, dirigés par Brahim Debache, président de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobile, ont explicitement regretté un «rétrécissement du gâteau» par l'expansion du marché d'occasion et, donc, forcément parallèle, mais aussi par l'évolution du nombre de concessionnaires, sans pour autant que les quotas d'importation des véhicules ne soient révisés à la hausse, le marché étant toujours demandeur. Encore tant mieux pour les réserves en devises...

Et les discussions d'évoluer, sous la direction de Maher Ketari, chef de la Commission des finances et du budget à l'ARP, vers la primauté qu'il faut accorder à l'intérêt national pour un secteur qui représente une ressource importante d'entrées fiscales mais aussi une composante incontournable dans le secteur des transports qu'il s'agisse de professionnels ou d'usagers.

Il faut encourager le produit tunisien par des exonérations et des avantages fiscaux, s'accorde-t-on, de part et d'autre.

Les représentants des concessionnaires et constructeurs automobiles ont affirmé que les industriels tunisiens sont doublement pénalisés par des droits de douane, des taxes à la consommation et sur la valeur ajoutée. Il en résulte qu'une voiture importée revient moins cher qu'une voiture montée en Tunisie, d'où une perte en compétitivité poussant déjà certains opérateurs tunisiens à la fermeture.

Pour y remédier, les concessionnaires et constructeurs automobiles demandent une exonération douanière sur l'importation des composants automobiles. C'est un pack fermé d'environ une dizaine de pièces (qui ont des équivalents en Tunisie) pour chaque nouvelle voiture et qui ne risquent pas d'être détournées et vendues sous forme de pièces de rechange, ont-ils tenu à rassurer.

Forcément, cela se traduira par une baisse du coût de revient, une meilleure compétitivité et, espère-t-on, une baisse des prix des voitures fabriquées en Tunisie.

L'on se demande, toutefois, si c'est une lueur d'espoir ou juste un simple mirage.