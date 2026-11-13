Tunisie: Berlin - Le pays réaffirme son soutien à la cause palestinienne

L'ambassadeur de Tunisie en Allemagne a pris part à l'ouverture du premier Forum du tourisme palestinien, organisé à Berlin, à cette occasion, il a réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien frère et son attachement à sa juste cause.

Soutenu par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer le secteur touristique palestinien et à préserver le patrimoine culturel et religieux de la Palestine.

Le forum a été inauguré par le ministre palestinien du Tourisme et des Antiquités, Hani Al-Hayek, et l'ambassadeur de Palestine en Allemagne, Laith Arafeh.

Dans son intervention, le ministre palestinien a souligné l'importance économique et sociale du secteur touristique en Palestine. Il a également évoqué les préparatifs de son pays en vue de célébrer, en 2030, le deuxième millénaire du baptême du Christ, un événement qui met en lumière l'esprit de coexistence religieuse en Palestine.

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De son côté, le ministre palestinien a exprimé à l'ambassadeur tunisien sa gratitude et sa reconnaissance pour le soutien constant de la Tunisie à la cause palestinienne, ainsi que pour les efforts déployés en faveur de la protection des sites du patrimoine historique et culturel palestinien, notamment au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

En marge du forum, une exposition consacrée aux principaux sites archéologiques et religieux palestiniens a été organisée. Ces sites témoignent d'un patrimoine historique vieux de plus de 2 000 ans.