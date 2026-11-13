Tunisie: Visa - Les Tunisiens concernés par une nouvelle procédure numérique pour ce pays

Les ressortissants tunisiens pourraient prochainement bénéficier d'une nouvelle possibilité pour effectuer leurs demandes de visa à destination du Cap-Vert par voie électronique. Une réforme de la réglementation capverdienne, entrée en vigueur le 4 novembre 2026, prévoit en effet l'ouverture d'une procédure numérique pour les ressortissants des pays soumis à l'obligation d'obtenir un visa avant leur arrivée, dont la Tunisie.

Cette mesure est prévue par le décret-loi n° 49/2026, publié le 3 novembre 2026 au Journal officiel capverdien. Son article 14 autorise le dépôt et la délivrance des demandes de visa à travers une plateforme numérique, tout en maintenant une évaluation préalable et renforcée des risques sécuritaires et migratoires.

Le décret ne rend toutefois pas immédiatement le service accessible. Il prévoit une procédure numérique, mais ne précise ni la plateforme qui sera utilisée ni la date de son lancement. Le portail officiel capverdien indique encore que les ressortissants tunisiens doivent solliciter leur visa auprès d'une ambassade ou d'un poste consulaire capverdien avant leur voyage. Ils doivent ensuite effectuer leur pré-enregistrement sur la plateforme EASE.

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La Tunisie figure bien dans la liste officielle des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa préalable au Cap-Vert.

Les demandes resteront par ailleurs soumises à un contrôle préalable des risques sécuritaires et migratoires. Les autorités capverdiennes pourront, si nécessaire, exiger des justificatifs supplémentaires, convoquer le demandeur à un entretien ou solliciter l'avis de la Direction des étrangers et des frontières. La réforme ne rétablit donc pas la possibilité d'obtenir un visa à l'arrivée.